«Frente a Frente, Cara a Cara Al rojo vivo»: Juan Alfonso Carrera estrena programa político en Fuego Tv.

Faltan pocas horas para que se estrena a través de Fuego Tv el programa político «Frente a Frente, Cara a Cara Al rojo vivo» que conducirá el conocido hombre de prensa y fogoso comunicador Juan Alfonso Carrera. Desde HOY martes 10 de febrero y por el resto de la campaña de las elecciones generales y municipales.

Desdes las 3 p.m. por Fuego Tv, entrevistas, informes y destapes será el formato del programa político, donde desfilarán todos los candidatos por una curul al senado y diputados. Esto será transmitido, por diversos canales de televisión por cable, como:

CANAL TELEVISIÓN FUEGO TV

Sale a través de diversos canales por cable

Este martes 10 de Febrero a las 3 p.m. en punto, a través, de las señales: Cable Más 706 (Lima sur), Cable Peru 39.1 (Lima norte), Cable Visión Perú 11 (Lima Este), Win Tv (canal 54)(CANAL 39), Bitel 360 tv, Cable Go y en más de 200 empresas de servicios de televisión por cable a nivel nacional, tanto como costa, sierra y selva.

Ya están avisados todos los candidatos al Congreso de la República.