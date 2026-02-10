Un caso inédito: padre, madre, hija y nieto presentan sus obras juntos

Por primera vez, una familia completa de escritores se reúne para presentar sus obras en un mismo escenario. Se trata de la familia Morris Rodríguez, un caso inédito en el ámbito literario, donde cuatro generaciones —padre, madre, hija y nieto— comparten el amor por la lectura y la escritura como un legado vivo.

Bajo el título “Familia de escritores Morris Rodríguez: un legado compartido”, este encuentro busca promover la lectura y la escritura dentro de las familias, demostrando que las palabras también pueden unir generaciones. Se presentarán este sabadado 21 en Ciudad Librera de Pueblo libre a las 7 p.m , el viernes 27 de febrero a las 7.00 p.m en la Mansión Eiffel Del jr. Ucayali Lima y el sabado 3 de marzo desde las 7 p.m, en la Casa de la Literatura en Jr Ancash, Lima.

En esta presentación participarán:

Richard Morris Riofrío (padre), quien presentará su nueva novela “De donde son”.

Diana Rodríguez Rodas (madre), autora de la novela “Un propósito, un emprendimiento”.

Kiara Morris Rodríguez (hija), quien presentará la tercera edición de “Érase una vez en Moore”.

Liam Campos Morris (nieto), el integrante más joven de la familia, quien presentará su cuento “Cola Loca”.

La familia Morris Rodríguez cree firmemente en el poder transformador de la palabra:

“Escribimos juntos, leemos juntos, crecemos juntos”, es el mensaje que desean compartir con el público.

A lo largo de los últimos años, esta familia de escritores ha tenido presencia en diversas ferias nacionales e internacionales del libro, participando en eventos en Quito, Buenos Aires, la FILBo 2025 en Bogotá y la Feria Internacional del Libro de Lima 2025, consolidando así un proyecto literario familiar con proyección internacional.

Esta presentación representa no solo el lanzamiento de nuevas obras, sino también un ejemplo inspirador de cómo la literatura puede convertirse en un vínculo generacional.

Con mucha alegría anunciamos el regreso de Familia de Escritores, esta vez con una hermosa novedad que nos llena de orgullo: el ingreso de nuestro nieto Liam, quien debuta con su cuento titulado “Cola Loca”, una historia fresca, creativa y llena de imaginación.

Celebramos este nuevo paso como una muestra de que la pasión por las letras se hereda, se cultiva y se comparte en familia. La literatura sigue creciendo, uniendo generaciones y abriendo caminos para nuevas voces.

Cuando la literatura se hereda como una patria íntima

Cuatro generaciones de la familia Morris Rodríguez se reúnen para celebrar la escritura como legado y forma de vida.