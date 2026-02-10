Cuatro judocas peruanos en nómina a premios de los mejores de América que será este sábado 14   

Cuatro judocas peruanos en nómina a premios de los mejores de América que...

Los deportistas nacionales Brillith Gamarra, Dryulius Rivas, Julio Cusi y Dilmer Calle fueron incluidos por la Confederación Panamericana de Judo en la lista de candidatos para sus premios anuales como los mejores en sus respectivas categorías durante el año pasado 2025.

Gamarra logró una medalla de bronce en el Grand Prix de Judo 2025 que se llevó a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, y es finalista del premio a mejor atleta absoluta femenina.

Asimismo, Rivas fue nominada a atleta junior femenino. La judoca peruana fue medallista en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Comparte la categoría con Nicole Marques de Brasil y Dayanara Curbelo de Cuba.

Por último, la dupla de Julio Cusi y Dilmer Calle competirán por el premio a equipo de kata. Los otros finalistas son Roberto Carlos Pereira y Nádia Hisako de Brasil, y Brynn y Haley Buskerud de Estados Unidos.

Los ganadores de los premios anuales de la Confederación Panamericana de Judo se darán a conocer este sábado 14 de febrero, los cuales serán elegidos por un jurado.