Cristiano Ronaldo levantó protesta y volverá a jugar con Al Nassr en la Champions de Asia

Cristiano Ronaldo volverá a estar disponible en Al Nasrr tras ausentarse en los dos últimos partidos del club saudí. El delantero portugués, figura principal de la Saudi ProLeague y de la Champions de Asia, había quedado al margen por diferencias con la dirigencia y con el Fondo de Inversión Pública (PIF), entidad que gestiona gran parte del fútbol en Arabia Saudita.

Según el diario portugués A Bola, la situación se destrabó luego de que el club resolviera temas internos vinculados a pagos atrasados. “se entiende que la directiva de Al Nassr cedió a la presión del astro portugués y, en las últimas horas, liquidó todos los pagos pendientes a sus empleados.

Este gesto de solidaridad de CR7 fue decisivo para llegar a un acuerdo, demostrando que el capitán también luchaba por la dignidad de quienes trabajan a diario a la sombra del gigante de Riad”. Con el conflicto encaminado, Ronaldo podría viajar con el plantel para el próximo compromiso internacional. Al Nassr tiene programado un encuentro por la Champions de Asia 2 en Turkmenistán.