Chelsea dejó escapar dos puntos al empatar con Leeds United 2-2 en la Premier League

En el inicio de la 26 fecha de la Premier League, Chelsea que ganaba cómodamente 2-0, se dejó empatar por el Leeds United 2-2, dejando escapar dos puntos valiosos en su lucha por tratar de alcanzar al Aston Villa en el tercer lugar de la tabla de posiciones. De otro lado, Manchester United, salvó sobre la hora un empate en su visita al West Ham quedando 1-1.

Los “Blues” jugando en Stamford Bridge, se pusieron arriba con los goles de Joao Pedro a los 24’y Cole Palmer a los 58’ de penal, pero se dejó sorprender por la reacción de la visita que lo empató con anotaciones de Nmecha a los 67’ de penal y Okafor a los 73’. Intentó reaccionar Chelsea, pero el arco se les cerró, debiendo conformarse con el empate que lo lleva a 44 puntos, en el cuarto lugar.

En el London Stadium, Manchester United sacó adelante un empate con West Ham 1-1, con tantos de Soucek a los 50’ para el local, y Sesko a los 96’ para la visita. En otros partidos jugados hoy, Newcastle de visita le ganó al Tottenham 2-1, y con idéntico marcador Bournemouth superó a Everton 2-.1 como visitante. Partidos del Miércoles: Aston Villa-Brighton; Crystal Palace-Burnley; Manchester City-Fulham; Nottingham Forest-Wolves; Sunderland-Liverpool.