Armando Massé continúa recorrido nacional con visitas al Norte Chico

El candidato presidencial del Partido Democrático Federal, Dr. Armando Massé, continúa desarrollando su recorrido nacional, realizando una intensa agenda de actividades en el Norte Chico, con visitas a las localidades de Barranca, Pativilca, Huacho y Huaral, este último fin de semana.

Durante el primer día, el Dr. Massé visitó las ciudades de Barranca y Pativilca, entre otros lugares, donde sostuvo encuentros con vecinos, dirigentes y comerciantes, escuchando de manera directa sus principales necesidades y preocupaciones, además de una conferencia de prensa local.

Al ser consultado por los medios sobre el federalismo, el Dr. Armando Massé afirmó que “la descentralización no es un eslogan ni una promesa electoral, sino la base del cambio que necesita el Perú”, remarcando que el poder real, los recursos y las decisiones estratégicas deben estar en las regiones y no concentrados en Lima. Recordó que este proceso se inició con la Ley de Bases de la Descentralización durante el gobierno de Toledo, pero fue debilitado en 2007 al eliminarse su órgano rector, por lo que sostuvo que es indispensable restituir el Consejo Nacional de la Descentralización con autonomía y liderazgo político. “Solo así podremos retomar este proceso con seriedad y avanzar, de manera responsable, hacia la federalización del país”, puntualizó.

En el segundo día de actividades, el candidato visitó Huaura, además de recorrer diversos mercados de Huacho, donde fue recibido con muestras genuinas de cariño por parte de la población, saludando a comerciantes y vecinos y estrechando lazos con ellos, en un ambiente de cercanía y respaldo ciudadano. Posteriormente, se trasladó a la ciudad de Huaral, donde compartió con la población en el Parque La Libertad, reafirmando su compromiso con una campaña cercana, participativa y orientada a las verdaderas demandas del pueblo.

En declaraciones a la prensa, el Dr. Armando Massé señaló que el país necesita inversión privada para poder avanzar, pero precisó que esta debe darse con reglas claras, transparencia y en beneficio directo de la población, advirtiendo que actualmente más del 80 % de los peruanos no cuenta con ingresos que les permitan vivir con dignidad. Indicó que desde el Estado se pueden ordenar y planificar las compras públicas, especialmente en el sector salud, definiendo con anticipación qué equipos y medicamentos podrían adquirirse durante el año y evaluando compras internacionales directas a países con altos estándares como Israel, Alemania o Canadá, a fin de obtener mejores precios y calidad. “No es posible que un mismo equipo médico cueste el doble según quién lo compre; ese dinero termina perdiéndose en diferentes manos”, sostuvo, remarcando que la falta de liderazgo y decisión política ha impedido que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.

Finalmente, la jornada incluyó además un espacio cultural con la participación del artista Homero, fortaleciendo el carácter integrador de las actividades.