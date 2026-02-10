Anuncian próximo Observatorio Nuclear en Carabayllo

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) recibió la visita del ministro de Educación, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, en el Centro Nuclear RACSO, ubicado en el distrito de Carabayllo, como parte de una jornada institucional orientada a fortalecer la articulación entre el sector educativo y el desarrollo científico-tecnológico del país.

La actividad central de la visita fue la ceremonia de colocación de la primera piedra y develación de la placa conmemorativa del futuro “Observatorio Nuclear”, una próxima edificación del Centro Nuclear de Huarangal que albergará una réplica del reactor nuclear de investigación RP-10, así como un museo interactivo. Este espacio estará orientado a la divulgación científica y educativa, con el objetivo de acercar la tecnología nuclear y sus múltiples aplicaciones a estudiantes de diversas regiones del Perú.

Durante su recorrido, el ministro de Educación pudo conocer de manera directa las capacidades tecnológicas y científicas del IPEN, incluyendo la Sala de Control y la Boca de Tanque del Reactor Nuclear de Investigación RP-10. Asimismo, se presentó un recorrido virtual del Observatorio Nuclear, que permitió exponer el enfoque educativo, museográfico y de divulgación científica que tendrá esta infraestructura.

En el marco de la visita, se llevó a cabo la clausura del curso para docentes “Átomos en el aula: Explorando el impacto de la energía nuclear en nuestra vida cotidiana”, una iniciativa formativa que refuerza el rol de la educación en la comprensión y valoración del uso pacífico de la energía nuclear.

Las autoridades del IPEN destacaron que el Observatorio Nuclear se proyecta como un espacio clave para la promoción del conocimiento científico, así como para visibilizar los aportes concretos de la tecnología nuclear a la salud pública, la seguridad alimentaria y la seguridad energética del país.

La jornada concluyó con las palabras de cierre del presidente del IPEN, Rolando Páucar Jáuregui, y del ministro de Educación, reafirmando el compromiso interinstitucional de impulsar la ciencia, la educación y la innovación como pilares del desarrollo nacional.