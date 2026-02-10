Alianza Lima se juega este miércoles el pase a la Fase de 2 de Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay

El momento indicado. Alianza Lima quiere dejar atrás la derrota sorpresiva sufrida en la ida en Pedro Juan Caballero, recibiendo esta noche en Matute al 2 de Mayo de Paraguay, con la necesidad de ganar por dos goles de diferencia, para avanzar a Fase 2 de la Copa Libertadores. Se jugará el miércoles desde las 7:30 p.m. y con el arbitraje del brasileño Flavio Rodrigues de Souza.

Con una oncena más cogerente y con los jugadores necesarios para este partido, Pablo Guede el técnico argentino de los íntimos, quiere marcar diferencias desde el inicio, ante un rival que en el papel es inferior, pero sin confiarse como ocurrió en la ida, donde en el final sufrió el gol, que lo tiene en desventaja.

Cambios obligados por lesiones, como el ingreso del arquero Alejandro Duarte por el lesionado Guillermo Viscarra, la vuelta desde el vamos de Alan Cantero por Esteban Pavez (lesionado), al igual que Luis Advíncula y en ataque Paolo Guerrero y Kevin Quevedo.

Por su parte, 2 de Mayo que tratará de hacer un sistema muy defensivo para cuidare ese gol de ventaja y por ahí sorprender con algún contragolpe, sabe que no tiene mucho que perder, pue son lleva el favoritismo, y buscará la hazaña de clasificarse a la próxima ronda en su debut copero. El técnico Ledesma manda el mismo once de la ida.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Carbajal; Gaibor, Chávez, Cantero; Castillo, Guerrero y Quevedo. DT: P. Guede.

2 DE MAYO: Martínez; Davalos, Sosa, Saiz, Castro: Romero, Díaz, Gómez; Alfonso, Ruiz Díaz y Del Valle. DT: E. Ledesma.

ÁRBITRO: F. Rodrigues (Brasil)

HORA: 7:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute