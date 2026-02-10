2025: “Agua Clases” informó y sensibilizó a más de 350 mil pobladores del ámbito de 32 EPS a nivel nacional

Iniciativa de educación sanitaria del OTASS, implementada por las prestadoras, se ejecutó en 153 colegios y mediante una estrategia digital a través de redes sociales

“Agua Clases”, la Iniciativa Nacional de Educación Sanitaria, que promueve el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), culminó el 2025 con más de 350 mil pobladores informados y sensibilizados sobre la valoración de los servicios de agua potable y saneamiento, así como de su uso responsable en todo el país.

Este impacto se alcanzó mediante una estrategia mixta que combinó charlas presenciales de educación sanitaria en 153 instituciones educativas públicas, lideradas por profesionales de las oficinas de imagen de las EPS y una amplia campaña de difusión digital, a través de las redes sociales de las empresas prestadoras.

La iniciativa se ejecutó en ciudades y localidades de 21 regiones, ubicadas en el ámbito de 32 entidades prestadoras, de las cuales 20 son administradas temporalmente por el OTASS y 12 corresponden a EPS de accionariado municipal, garantizando así una cobertura a nivel nacional.

Más de 18 mil escolares

Como resultado de las charlas presenciales, más de 18 mil estudiantes de educación básica fueron sensibilizados, a través de material audiovisual creado por OTASS, sobre la importancia del agua potable, el saneamiento y el cuidado del recurso hídrico. También mediante historietas y cuadernos de colorear que reforzaron “El Ciclo del Agua” y las importantes labores del Aquaprotector.

Paralelamente, la estrategia de comunicación digital permitió informar a más de 332 mil ciudadanos, ampliando significativamente el alcance del mensaje educativo más allá del ámbito escolar.

“Agua Clases” es una iniciativa que promueve el OTASS, a través de la Dirección de Fortalecimiento de Prestadores, con el objetivo de fortalecer la cultura de valoración de los servicios de saneamiento, fomentar el uso responsable del agua y contribuir al desarrollo sostenible en las regiones del país, en articulación con las empresas prestadoras y la comunidad educativa.