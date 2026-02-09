Zootipia Electoral

Zully Pinchi

Abogada- Escritora – Especialidad Derecho Empresarial en Esan

Magister en Liderazgo Político en Universidad Carlos III de Madrid

Magister en Dirección y Fundraising Público y Privado para Organizaciones No Lucrativas .

Algunos sueñan con un mundo ideal en el que mantienen el poder bajo sus propias reglas, acuerdos que han hecho entre ellos para poder despegar toda su corrupción con la más increíble impunidad, leyes que se han diseñado para su conveniencia y otras derogadas porque estorban , lo interesante es resaltar que en el mundo de los sueños , también hay pesadillas que los pueden hacer despertar abruptamente y eso se llama abolición de la corruptela y sanción justa a los que constituyen partidos políticos solo para la coima y no por amor al Perú.

EL ZOO ELECTORAL

Existen entre lagartos, hienas, cuervos, caninos, la jungla de mamíferos y omniviparos y entre ellos se sacan las cabezas y los ojos, se rifan la cifra repartidora de los votos, la franja electoral , el dinero del estado en temas nada relevantes para el Perú y seguimos sin informar que es importante saber sobre las funciones más importantes de los 60 senadores que van a entrar, entre las tantas funciones, también deberán elegir al Defensor Del Pueblo, Contralor De La República y a los Miembros Del Tribunal Constitucional, entonces no podemos votar sin estar informados y sin responsabilidad, porque esos 60 senadores serán los que decidan la libertad de los políticos que se encuentran privados de su libertad. Atentos con eso.

LOS DEPREDADORES ELECTORALES

La mayoría de ciudadanos entre 18 y 30 años no sabe la realidad que se esconde detrás de las contiendas electores, se dejan llevar por sus emociones, por la algarabía de las campañas, por las músicas inéditas que componen ciertos partidos y no ven lo que realmente quieren: saquearnos, empobrecernos, no hacer nada por nuestros compatriotas, repartirse todo el motín, en lenguaje más secular, comerse el pastelito solo entre ellos.

LAS VÍCTIMAS SOMOS TODOS

Raymondi refirió que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, pero es porque son los políticos los que quieren llevar todo el tesoro, además ya lo decía Rubén Darío: juventud, divino tesoro ya te vas para no volver , cuando quiero quiero llorar no lloro a veces lloro sin querer , admiramos la juventud de muchos candidatos pero las elecciones no son in desfile de midas ni un concurso de belleza, necesitamos valorar experiencia en logros propios de la vida de los candidatos y no logros en sus años de burocracia, busquemos alternativas de personas maduras y que jamás se hayan enriquecido con dinero público. Y como dijo mi madrina una pena entre todos es menos atroz, votemos inteligentemente para que no nos falte jamás en la olla un poco de arroz porque al modo en que vamos, todo se puede volver más terrible, más atroz.