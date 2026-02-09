Yessenia Villanueva se queda en Estados Unidos

Está apoyando a Ray Vigil candidato a peruano candidato a diputado por los peruanos en el exterior.

Después de dilucidar algunas semanas, Yessenia Villanueva reveló que ha decidido quedarse por el momento en Estados Unidos, donde ya vive hace más de cinco años.

La hija del popular ‘Melcochita’, sueña que la situación de los migrantes ilegales se arregle y por eso ha decidido apoyar en cuerpo y alma a Ray Vigil, un peruano residente en la tierra del ‘Tío Sam’.

La morocha reveló que el referido personaje está postulando como candidato a diputado por los peruanos en el exterior.

“Él tiene una sólida trayectoria política en New Jersey. Se desempeña como director político en el sindicato de trabajadores ferroviarios y forma parte del equipo de transición de la Gobernadora de la ciudad”, reveló Yessenia Villanueva.

Dijo que la promesa de Vigil es apoyar a miles de compatriotas que viven fuera de su país, quienes atraviesan serios problemas migratorios, laborales y legales y tienen a quién acudir.

“Muchos enfrentan procesos de deportación, abusos en su centro de trabajo, estafas, detenciones o pérdida de estatus migratorio sin orientación, sin defensa y sin el respaldo efectivo del Estado peruano”,, reveló la también cantante.

¿Te han vinculado con él?

Nada que ver, es un hombre serio, tiene su esposa, un hogar bien formado. Soy su amiga y lo estoy apoyando porque creo en sus propuestas, es un hombre que estoy seguro que aportará mucho.

¿No temes ser deportada?

Claro que si, pero ahora me siento más tranquila porqué sé que Ray me va a respaldar.

Dices que está impulsando una ley histórica

Si, su principal propuesta es el Proyecto de Ley de Retorno Digno y Asesoría Legal para los peruanos en el Exterior, una iniciativa urgente, humana. El Estado peruano debe garantizar que ningún compatriota enfrente solo sus procesos de deportación, abusos laborales, detenciones migratorias, estafas o fraudes, ni la pérdida de derechos básicos por desconocimiento.

¿Qué sabes de tu papá?

Sé que está bien y eso me interesa. Es un hombre bastante grande para resolver sus cosas.