Roma venció a Cagliari 2-0 en cierre de la fecha 24 de la Serie «A» del Calcio Italiano

Cerrando la fecha 24 de la Serie “A” del Calcio Italiano, la Roma derrotó a Cagliari 2-0, sumando 46 puntos en la tabla de posiciones y ubicándose en el quinto lugar junto a la Juventus de Turín. El partido celebrado en el Estadio Olímpico de la capital italiana, y el héroe fue el delantero neerlandés Donyell Malen, al marcar los dos tantos.

Desde un inicio del cotejo, el cuadro romano se fue decidido a buscar el gol, y luego de varios intentos, llegó a los 25’, cuando Mancini habilitó por derecha a Malen quien ingresando al área y ante la salida del arquero Caprile le levantó el balón que llegó a la red. Con el 1-0 parcia se fueron al descanso.

Ya en el complemento, Roma salió a asegurar el triunfo, y a los 65’ Celik mandó un pase letal a Donyell Malen, quien encaró al arquero Capriile y marcó con tranquilidad, para sellar el 2-0 final. Cagliari con este revés se quedó en 28 puntos en el duodécimo lugar. Principales Posiciones: Inter 58; AC Milán 50; Nápoles 49; Juventus 46; Roma 46; Como 41; Atalanta 39; Lazio 33; Udinese 32; Bolonia 30; Sassuolo 29.