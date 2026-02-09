Revelan que ‘ Hijos Políticos’  de Patricia Li de Somos Perú lograron contratos en el Estado

Cuarto Poder reveló que diversos colaboradores cercanos a Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú, lograron órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) luego de la llegada de José Jerí a la Presidencia, en octubre del 2025

Colaboradores de Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú, bautizados como sus “hijos políticos”, lograron contratos en el Estado tras la llegada de José Jerí a la Presidencia de la República, según reveló “Cuarto Poder”.

El dominical indicó que no contaban con experiencia previa en el sector público, en algunos casos no contaban con Registro Nacional de Proveedores (RNP) activo o estudios superiores registrados.

Las contrataciones se realizaron durante la gestión de Sandra Gutiérrez Cuba, a cargo de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y militante del mismo partido.

Uno de los casos es el de Jean Paul Sosa Luispe, joven afiliado a Somos Perú, quien recibió una orden de servicio como auxiliar administrativo el 17 de diciembre de 2025. Según los registros oficiales, al momento de la emisión del contrato no contaba con RNP vigente. Este requisito fue regularizado recién el 30 de diciembre, casi dos semanas después.

De acuerdo con la información revisada por Cuarto Poder, Sosa no registra título profesional en la Sunedu y nunca antes había prestado servicios al Estado. Al ser abordado por el equipo periodístico, negó conocer la orden de servicio que figura a su nombre en el sistema de contrataciones públicas y evitó responder sobre las funciones que habría cumplido.

Situación similar se repite en el caso de Carlos Huamán Zamudio, también militante del partido. Regularizó su RNP el 20 de noviembre de 2025 y al día siguiente obtuvo una orden de servicio por S/8.000 en el Ministerio de la Mujer. No había tenido contratos estatales desde el año 2015. Al ser contactado por el programa, cortó la comunicación.

La lista incluye a Laris Medina Rabanal, de 24 años, quien recibió su primera orden de servicio el 12 de diciembre de 2025. No tenía experiencia previa en el sector público, no contaba con RUC al momento de la contratación y no registra estudios superiores. Todos los casos coinciden en un mismo contexto político y en una gestión ministerial encabezada por una integrante deSomos Perú, partido que hoy tiene influencia en el Ejecutivo tras la llegada deJosé Jerí, actualpresidente.

Presidente Joé Jerí y Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutierrez.

JERI LLEGÓ Y HAY TRABAJOS COMO CANCHA

La asignación de cargos públicos a militantes y personas cercanas a la dirigencia se concretó poco después de que Jerí asumiera la presidencia y de que Sandra Gutiérrez, también integrante de Somos Perú, fuera designada titular de ese sector, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

El dominical señaló que, dentro del partido oficialista, Li ocupa una posición clave, recibe el apelativo de “mamá” e, incluso en redes sociales, se dirige a sus allegados como “hijos”. Uno de los casos expuestos es el de Jean Paul Sosa, quien, a los 25 años, accedió a su primer contrato como auxiliar administrativo en el MIMP por 2.500 soles.

De acuerdo con el reportaje, no registraba experiencia previa en el Estado ni contaba con Registro Único de Contribuyentes (RUC), requisito indispensable para facturar. La primera orden de servicio a su nombre se emitió el 17 de diciembre de 2025.Según Cuarto Poder, Li ocupa un rol central en la organización y se refiere públicamente a sus colaboradores como “hijos”, varios de los cuales accedieron a cargos en el ministerio

Según los archivos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), no figura ningún grado académico registrado. Consultado por Cuarto Poder sobre sus funciones, Sosa evitó responder y afirmó al reportero que desconocía el tema. La orden de servicio antecede en casi dos semanas a la obtención de su Registro Nacional de Proveedores (RNP).

El patrón alcanza a otros militantes. Carlos Huamán Zamudio, presentado por Li en redes sociales como “mi guerrero somista del Rímac”, obtuvo un contrato por sistematización y análisis de información fechado el 21 de noviembre de 2025, valorizado en 8.000 soles.

Huamán no registraba órdenes de servicio estatales desde 2015 y actualizó su inscripción como proveedor un día antes de la contratación. En SUNEDU tampoco aparece título académico a su nombre.

Otro caso es el de Glady Medina, quien tampoco había brindado servicios al Estado, carecía de RUC para emitir recibos por honorarios y no registraba formación académica. Pese a ello, el 12 de diciembre de 2025 recibió una orden de servicio administrativo por 2.500 soles.

La revisión de contratos realizada muestra que Luis Antonio Calderón, docente, pasó de un contrato en el Gobierno Regional de Ica en diciembre de 2022 por 2.800 soles a dos órdenes de servicio en el MIMP por un total de 22.000 soles, con pagos de 18.000 y 4.000 soles. Calderón indicó que fue convocado para un proyecto de comunicaciones, aunque no recordó quién lo contactó. Añadió que se retiró porque el sueldo resultaba bajo.