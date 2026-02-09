Rafael Guzmán: “Es un gran reto ir al Real Betis y quiero aprovecharlo al máximo”

Se hizo realidad. Rafael Guzmán vive un momento clave en su carrera futbolística, tras concretarse su traspaso de Universitario al Real Betis, un paso que asume como un gran reto profesional. El jugador confesó que la experiencia en el club español le exige al máximo, tanto en lo futbolístico como en lo personal.

“Ir allá es un gran desafío y tengo que aprovecharlo al máximo posible. Todo es muy competitivo y la preparación que tuve, sobre todo en lo psicológico, me ayudó mucho para rendir mejor en la cancha. Obviamente la intención fue siempre dejarle algo a la “U”, mi papá y yo somos hinchas. Mi sueño era jugar en el primer equipo, y estoy seguro de que lo haré en el momento indicado”, afirmó, Guzmán en L1 Max.

El futbolista explicó que su decisión de partir al Betis también estuvo ligada a su crecimiento deportivo. “Era complicado sumar los minutos que yo quería en la defensa de la U, por eso se evaluó qué era lo mejor para mí. Esta oportunidad llega en el momento justo para seguir creciendo y prepararme mejor”, comentó, dejando en claro que el paso a Europa no significa un distanciamiento emocional del club crema.

Finalmente, remarcó que su objetivo es consolidarse, ganar experiencia internacional y, en el futuro, volver más fuerte. “Si en algún momento me toca liderar el recambio, estoy preparadísimo. Quiero dejar el nombre del Perú en alto y ojalá, cuando vuelva, poder cumplir ese sueño pendiente con Universitario”, concluyó.