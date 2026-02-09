Presidenta de la Comisión de Vivienda citará a titular del MVCS por incumplimiento de convenios colectivos y laudos arbitrales



Ante la FENASISVEV anunció además la instalación de una mesa de diálogo entre el OTASS y SUTOTASS para destrabar compromisos laborales pendientes

La congresista de la República y presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, María Acuña Peralta, anunció que promoverá un diálogo político e institucional con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Wilder Sifuentes Quilcate, así como con los titulares de las entidades adscritas al sector, a fin de abordar el incumplimiento de laudos arbitrales y convenios colectivos que afectan a los trabajadores del sector Vivienda.

El pronunciamiento se produjo tras la reunión sostenida con el secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (FENASISEV), Julio César Carrillo Peña, y representantes de los sindicatos SUTOTASS, SUTSENCICO y SITRA-SBN, quienes expusieron la crítica situación laboral que atraviesan diversas entidades adscritas al ministerio.

Durante el encuentro, la FENASISEV alertó que el incumplimiento sistemático de acuerdos colectivos y decisiones arbitrales vulnera derechos laborales adquiridos, debilita el sistema de negociación colectiva en el sector público y genera un clima de incertidumbre entre los trabajadores, pese a tratarse de obligaciones legalmente reconocidas por lo que exhortaron a las autoridades competentes a asumir responsabilidades y adoptar decisiones concretas que permitan honrar los compromisos asumidos con los trabajadores.

En ese contexto, el SUTOTASS informó que el Laudo Arbitral 2024–2025, que dispuso el otorgamiento de bonos económicos en enero de 2026, no ha sido ejecutado, y advirtió que ya se cuenta con un nuevo laudo correspondiente al periodo 2025–2026, lo que agrava la situación ante la persistencia del incumplimiento.

Asimismo, el SITRA-SBN denunció que la Superintendencia de Bienes Nacionales mantiene cinco laudos arbitrales incumplidos desde hace más de ocho años, pese a contar con pronunciamientos firmes y procesos judiciales en curso. De igual forma, la FENASISEV informó que el SINATCO registra un laudo arbitral pendiente de ejecución por parte del COFOPRI, evidenciando una problemática estructural en el sector.

Por su parte, el SUTSENCICO informó que actualmente se encuentra en un proceso de laudo arbitral, razón por la cual solicitó garantías de respeto al marco constitucional y legal, así como el compromiso político e institucional de cumplir oportunamente lo que sea resuelto por la instancia arbitral.

Frente a esta situación, la congresista María Acuña Peralta subrayó la necesidad de articular una respuesta política desde el Ejecutivo, promoviendo un espacio de diálogo sectorial que involucre al Ministerio de Vivienda, a cada entidad adscrita, a la FENASISEV y a los sindicatos afiliados, con el objetivo de restablecer la confianza, asegurar el cumplimiento de la ley y garantizar la paz laboral.