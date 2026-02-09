Municipalidad Provincial de Puno distingue al IRTP por transmisión especial de la Virgen de la Candelaria

Reconocimiento oficial fue otorgado a jefa de dicha entidad y a Manolo Del Castillo, talento de TVPerú.

Multiplataforma transmite en vivo las incidencias de esta celebración del 8 al 11 de febrero.

En un acto protocolar que reunió a autoridades municipales y a la sociedad civil, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) fue reconocido por la Municipalidad Provincial de Puno, por su valioso aporte a la promoción y difusión de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, manifestación cultural y religiosa declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La distinción fue recibida por la jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez Santillana, junto a Manolo Del Castillo, conductor del programa «Reportaje al Perú» y de la transmisión especial de la citada festividad, quienes recibieron el reconocimiento de manos del alcalde provincial de Puno, Javier Ponce.

Este reconocimiento destaca el trabajo del IRTP en la visibilización de uno de los eventos culturales y religiosos más importantes del país, a través de las señales de TVPerú y Radio Nacional, así como del canal de Youtube. Además, gracias a un acuerdo con la agencia de noticias Reuters, las imágenes de la festividad serán retransmitidas en diversos países de Europa, contribuyendo a su proyección internacional.

Asimismo, la cobertura especial cuenta con la participación de reconocidos talentos del canal del Estado como Krismers Baca, Fiorella León y Walter Escobar, especialista en lenguas originarias. Para ello, se ha desplegado un equipo técnico y de producción conformado por más de 60 profesionales especializados.

TVPerú inició la transmisión oficial de la Festividad de la Virgen de la Candelaria el domingo 8 de febrero, desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Cabe destacar que, por primera vez, la misa en honor a la Mamita Candelaria fue transmitida a nivel nacional desde la Catedral de Puno.

El público que se encuentra tanto en el territorio nacional como en el extranjero podrá seguir las incidencias de esta celebración hoy lunes 9 y el martes 10 de febrero, desde las 10:00 a. m., disfrutando de una festividad que se distingue por la música, colorido, danzas y profundo fervor religioso, expresiones que forman parte de las costumbres y tradiciones que perduran a lo largo de la historia del país.