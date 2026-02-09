Ministro de Educación: observatorio nuclear del IPEN potenciará la educación científica de los estudiantes

 Minedu e IPEN consolidan alianza estratégica para fortalecer la formación científica de los escolares

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, participó en el acto que dio inicio a la construcción del futuro Observatorio Nuclear del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), un proyecto estratégico orientado a acercar la ciencia y la tecnología nuclear a los estudiantes del país y fortalecer su formación en áreas clave para el desarrollo nacional.

El acto se llevó a cabo en la sede del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), ubicada en el distrito de Carabayllo, y contó con la presencia del presidente de esta institución científica, Rolando Páucar Jáuregui, junto a su equipo de funcionarios. Durante la jornada, el ministro de Educación visitó la sala de control, realizó un recorrido virtual por lo que será el futuro Observatorio Nuclear y culminó la actividad con la develación de la placa conmemorativa que deja testimonio de este significativo paso para el fortalecimiento de la ciencia y la educación en el país.

“El Observatorio de Energía Nuclear del IPEN permitirá que estudiantes de todo el país visiten esta sede y conozcan de primera mano cómo esta tecnología aporta beneficios en ámbitos clave como la agricultura, la salud y las actividades productivas. La energía nuclear contribuye al desarrollo humano; por ello, es fundamental acercar estos conocimientos a nuestros niños y jóvenes”, afirmó el titular del Minedu.

Asimismo, puntualizó que el observatorio contará con un simulador, una sala de muestras y un auditorio, espacios que permitirán que niños y jóvenes adquieran mayores conocimientos, destrezas y competencias, las cuales podrán ser desarrolladas e incorporadas en los planes de estudio con una visión de futuro.

“El Ministerio de Educación siempre estimulará el avance del conocimiento para garantizar que el servicio educativo que reciben los estudiantes sea pertinente, de calidad y competitivo”, enfatizó.

La ceremonia incluyó la clausura del curso Átomos en el Aula y la entrega de un certificado a una destacada docente en representación de sus colegas que culminaron satisfactoriamente esta capacitación. Posteriormente, se develó la placa conmemorativa de la primera piedra del observatorio, y el presidente del IPEN destacó la importancia del acto, en el marco de un convenio suscrito con el Minedu, y auguró futuros logros gracias al trabajo articulado.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso de promover alianzas estratégicas que fortalezcan la innovación, la investigación y el desarrollo científico, contribuyendo a la formación de ciudadanos preparados para el progreso sostenible del país.