Midis verifica avances de los programas sociales en Puno y refuerza presencia territorial

En Puno, la ministra Lesly Shica visitó a una familia usuaria de Cuna Más, dialogó con beneficiarios de Pensión 65 y destacó el emprendimiento de un participante del programa Contigo.

Como parte de su agenda descentralizada y de acercamiento a la población, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, visitó a usuarios de los programas sociales Cuna Más, Pensión 65 y Contigo en la región Puno. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la presencia territorial del Midis y verificar directamente las condiciones de vida y los avances alcanzados a través de la intervención estatal.

En el distrito de Platería, la ministra sostuvo un encuentro con Alicia Flores, madre de la pequeña Jheydy Lorenzo Flores, usuaria del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) del programa Cuna Más desde hace un año y ocho meses, quien ha recibido atención integral que ha favorecido significativamente su desarrollo.

La jornada continuó en el distrito de Puno con la visita a Daniel Apaza Flores, de 76 años, artesano de la comunidad campesina Huerta Huaraya con más de veinte años de experiencia en la elaboración de tejidos, y a su esposa Felícita, ambos usuarios del programa Pensión 65.

La agenda de trabajo incluyó también el reconocimiento del emprendimiento de César Ramos Cutipa, usuario del programa Contigo, quien desarrolla tejidos artesanales con acompañamiento familiar e institucional en su vivienda.

La ministra Lesly Shica reafirmó el compromiso del sector con las personas que afrontan una situación de vulnerabilidad y con los emprendimientos que realizan para salir de la pobreza.

“Vamos abrazando este tejido social que propone seguir practicando más estrategias para lograr un mejor progreso y un desarrollo para toda la comunidad en nuestro Perú. Seguimos avanzando desde la región Puno hacia todo el territorio peruano”, expresó.

Cabe destacar que el programa Cuna Más cuenta con 15 481 familias usuarias en la región Puno; el programa Pensión 65, con 72 529 usuarios; y Contigo, con 5484 usuarios.