Juan Sulca titular de la CONAR admitió que Kevin Ortega se equivocó al cobrar el penal y será castigado

Lapidario. El presidente de la CONAR, Juan Sulca, admitió que el inicio del Torneo Apertura no ha sido el esperado en materia arbitral y anunció que se tomarán correctivos tras las situaciones polémicas registradas en las primeras fechas. Además, reconoció que habrá una sanción para el árbitro Kevin Ortega, con su erróneo cobro del penal a favor de Cusco FC ante Universitario el sábado último.

“Definitivamente tenemos que reconocer que no ha sido un buen inicio. Han ocurrido situaciones polémicas y no es el comienzo que esperábamos. Vamos a replantear algunas cosas y a trabajar mucho más. Cuando asumí el cargo, dije que debíamos recuperar la credibilidad del arbitraje, pero este tipo de situaciones no ayudan”, señaló en el programa de redes ‘Fútbol Satélite’.

En relación al penal sancionado a favor de Cusco FC, Sulca, sostuvo que no comparten la decisión final. “El árbitro (Ortega) no ve la falta inicialmente, el VAR lo llama y cambia su decisión determinando el penal. Nosotros no hemos apreciado evidencia de una falta, sino de un contacto inevitable cuando hasta tres jugadores disputan el balón”, explicó.

Asimismo, el titular de la CONAR remarcó que ante este tipo de situaciones se toman medidas correctivas. “Sí (serán sancionados), cuando ocurren estos hechos, debemos aplicar correctivos con los árbitros implicados. No es una decisión personal, sino de toda la junta técnica”, precisó.

Por último, anunció que se reunirán con Kevin Ortega al término de la fecha. “Haremos un balance general y conversaremos con él más detalladamente sobre lo ocurrido. El aspecto técnico lo explicará Víctor Hugo Carrillo en su momento, como jefe del VAR”, sostuvo.