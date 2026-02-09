Feria “Mi pescadería” es todo un éxito en Pachacámac

Ministro de la Producción destacó al distrito en el primer lugar en la promoción de pescado en todo Lima, logrando consumir más de 56 toneladas en el 2025

En el marco del Día Nacional del Consumo de Pescado, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, informó que el consumo de productos hidrobiológicos en el país se incrementó en 3.9 %, pasando de 13.2 kilos por persona, en el 2012, a 17.1 en el 2024 gracias a la contribución del Programa Nacional A Comer Pescado.

El ministro Quispe Luján también resaltó que, durante el 2025, Pachacámac ocupó el primer lugar en la promoción de productos hidrobiológicos, en Lima Metropolitana, logrando comercializar más de 56 toneladas de pescado en beneficio de los vecinos.

En ese contexto, y como parte de la Semana del Consumo de Pescado, se llevó a cabo la feria “Mi Pescadería: Nutrición para las Familias” en la Plaza Central de Manchay, en Pachacámac, con el objetivo de fomentar el consumo de productos hidrobiológicos de alto valor nutricional a precios accesibles.

La actividad contó con la participación del ministro de la Producción, César Quispe Luján, acompañado del regidor Félix Canchari, en representación del alcalde Enrique Cabrera; la regidora Graciela Acevedo, Hugo Soto, gerente municipal; Fabián Puente de la Vega, Coordinador ejecutivo del Programa Nacional A Comer Pescado, entre otras autoridades, además de madres de organizaciones sociales de base y público asistente.

“El Programa Nacional A Comer Pescado tiene como meta este año superar las 10 mil ferias a nivel nacional. En lo que va del 2026 ya hemos realizado más de 740 ferias, beneficiando a más de 171 mil familias con pescado nutritivo y económico”, señaló el ministro César Quispe.

Durante la feria, vecinas y vecinos accedieron a la venta de pescado fresco marítimo y acuícola, así como a conservas de pescado elaboradas por MYPEs, todo a precios económicos. Asimismo, se desarrollaron demostraciones de cocina en vivo, talleres de fileteo y actividades lúdicas orientadas a difundir los beneficios del consumo de pescado en todas las edades.