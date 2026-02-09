FC Cajamarca se dejó empatar al final por Garcilaso 1-1 en cierre de la segunda fecha del Apertura

Cerrando la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1, los elencos de FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso empataron 1-1, cotejo desarrollado en el Estadio Héroes de San Ramón de la ciudad cajamarquina, y teniendo el arbitraje de Jordi Espinoza de correcto desempeño. Con esta igualdad ambos equipos sumaron dos puntos en la tabla de posiciones.

En el primer tiempo, Garcilaso tuvo más llegadas a la valla del debutante arquero colombiano Mosquera, mientras los locales no estuvieron tan acertados en sus ataques, buscando mucho a Hernán Barcos, y no explotando por la banda a Arley Rodríguez, siendo muy controlados por la defensa cusqueña.

En el complemento, llegaron los goles. Abrió la cuenta el “Pirata” Hernán Barcos a los 50’ en un rápido ataque y entrando al área sacó un remate de zurda cruzado para batir a Patrick Zubczuk. El empate de la visita vino a los 94’ tras un corner servido por Adrián Ascues que encontró libre a Aldair Salazar y de cabeza mando el balón a la red.