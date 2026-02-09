Este martes el MTC debe responder sobre la NCC

“El Gobierno Central ha traicionado a la Macro Región Centro al disolver unilateralmente el contrato G2G con Francia, dejando la obra más importante del país en incertidumbre”, denunció el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas. La autoridad alertó que, tras este quiebre, el proyecto carece de presupuesto garantizado, *asistencia técnica y de un cronograma real* que evite que la carretera termine en el abandono definitivo.

Esta maniobra del Ejecutivo es un atentado directo contra la economía del Perú profundo. Al destruir el acuerdo sin un plan de contingencia, el Gobierno ha convertido una esperanza nacional en un proyecto muerto, condenando a millones de familias a seguir atrapadas en una ruta colapsada, peligrosa y obsoleta que frena el desarrollo de la sierra y selva central.Desde la capital, Cárdenas advirtió que esta negligencia estatal abre las puertas a un arbitraje internacional millonario que pagarán todos los peruanos. “Han destruido el proyecto entre gallos y medianoche. No vamos a permitir que la inoperancia de quienes no conocen nuestra realidad mate la Carretera Central”, expresó el gobernador en representación de las regiones afectadas.

La indignación crece ante el maltrato y la falta de transparencia del sector Transportes. “Como usuarios directos, jamás fuimos notificados de esta decisión; el Ejecutivo no puede seguir de espaldas a la tercera parte del país ni pisotear nuestra urgencia de conectividad. Es una falta de respeto que no vamos a tolerar”, sentenció Cárdenas de forma tajante.

La burla institucional es evidente: el pasado 2 de febrero, el MEF y el MTC simulaban avances en mesas técnicas que resultaron ser una farsa. Los compromisos firmados son hoy papel mojado, demostrando que el Gobierno engañó a las autoridades regionales mientras preparaba, bajo la mesa, el hachazo final al contrato con la delegación francesa.Ante este atropello, la Macro Región Centro *exige la presencia obligatoria del Ministro de Transportes en Huancayo para este martes 10 de febrero.* «Se acabó el floro», advirtieron los dirigentes regionales, quienes demandan una reunión con poder de decisión para definir quién ejecutará la obra y bajo qué modalidad, sin más mentiras ni parches burocráticos.

Finalmente, las regiones se declararon en alerta máxima y advirtieron que, de no haber soluciones técnicas inmediatas, se iniciarán reclamos justos. “No permitiremos que esta gestión convierta la carretera en la estafa política más grande de la década. Si el Gobierno no responde hoy, las movilizaciones paralizarán el centro”, concluyó Raúl Ariste, vocero de la CGTP Junín.