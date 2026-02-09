«En la mira empresarial»presenta nueva temporada del programa

El programa televisivo, transmitido por Willax TV, inicia su temporada 2026 con renovada imagen, nueva conducción, nuevos auspiciadores y un formato reforzado de premiaciones, grandes ferias empresariales y eventos exclusivos.

“Nuestra misión es fortalecer la conexión entre empresas y audiencias, resaltando el trabajo, esfuerzo y visión de los líderes empresariales peruanos. Esta nueva etapa representa una evolución estratégica del programa, con contenido de valor, premiaciones, ferias empresariales de gran magnitud y eventos de gala que celebran la excelencia empresarial”, afirma Steven Shoquehuanca, quien junto a Karla Semino, conducen este espacio que visibilza y reconoce la innovación, esfuerzo y liderazgo de los emprendedores y las empresas.