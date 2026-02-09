El truco de la iluminación: 5 formas de bajar tu recibo de luz este febrero sin apagar los interruptores

El truco de la iluminación: 5 formas de bajar tu recibo de...

La modernización de sistemas lumínicos es la vía más rápida para reducir el costo de los recibos eléctricos y la huella de carbono en hogares y empresas.

La tecnología de larga duración no solo protege el presupuesto, sino que optimiza el uso de recursos al evitar reposiciones constantes y reducir el desecho de materiales.

En un momento donde el ahorro y el cuidado del medio ambiente son prioridades compartidas por todos, la forma en que iluminamos nuestros espacios se ha vuelto estratégica. Ya no se trata solo de la vieja costumbre de «apagar la luz», sino de utilizar la tecnología a nuestro favor para que el sistema consuma menos por sí solo, sin sacrificar el confort ni la productividad.

La relevancia de este cambio es respaldada por la Agencia Internacional de la Energía (IEA), que señala a la iluminación como responsable de aproximadamente el 15% del consumo mundial de electricidad. En el Perú, este escenario representa una oportunidad inmediata: migrar hacia sistemas inteligentes no es solo un compromiso ambiental, es la estrategia más efectiva para recortar el presupuesto familiar y los costos operativos sin depender del interruptor manual.

“La energía más limpia es aquella que no se malgasta. Al migrar a sistemas LED integrados con controles automatizados, el ahorro ocurre de forma orgánica; no bajamos el interruptor, bajamos el consumo real mediante tecnología”, destaca Benjamín Cabezas, CEO de la región Andina en LEDVANCE.

Para lograr esta transformación, el especialista comparte 5 pilares prácticos que permiten optimizar el gasto energético de manera inteligente este 2026:

Migración a LED de última generación: Es el paso más efectivo. Los LEDs actuales transforman la electricidad principalmente en luz y no en calor residual. Esto optimiza el rendimiento y reduce la demanda eléctrica por cada punto de luz, manteniendo los ambientes más frescos.

Instalación de sensores de presencia: La automatización garantiza que la luz se use estrictamente cuando es necesaria. El uso de estos controles evita el consumo innecesario en pasillos, oficinas y almacenes, asegurando que el sistema solo opere bajo demanda real y sin descuidos.

Regulación de flujo (Dimming): No siempre necesitamos el 100% de potencia. Ajustar la intensidad lumínica según la luz natural disponible permite aprovechar al máximo el recurso solar del verano y crear ambientes más productivos con un menor consumo.

Sinergia con Energía Solar: La combinación de luminarias de alta eficiencia con sistemas de generación fotovoltaica permite que los proyectos avancen hacia la autosustentabilidad, logrando el estándar más alto de aprovechamiento energético a costo cero.

Mantenimiento y limpieza de luminarias: El polvo y los sedimentos bloquean el paso de la luz. Mantener los equipos limpios asegura el aprovechamiento total del diseño óptico, evitando la necesidad de instalar luces adicionales por una falsa pérdida de visibilidad.

