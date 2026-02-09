Cajamarca: dictan 9 meses de prisión preventiva para padrastro que ultrajó a su hijastra

La jueza encargada del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca dictó nueve meses de prisión preventiva contra Juan Zelada Salazar, investigado por los presuntos delitos de violación sexual de menor de edad, violación sexual y resistencia o desobediencia a la autoridad, en agravio de una menor de iniciales M.C.CH. y del Estado.

La medida fue dispuesta mediante Resolución N.° 02, de fecha 8 de febrero de 2026, al declararse fundado el requerimiento fiscal, tras verificarse los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

Durante la audiencia, la jueza valoró graves y fundados elementos de convicción, entre ellos la entrevista

única en Cámara Gesell, declaraciones testimoniales e informes periciales, los cuales evidencian una si tuación de abuso sexual reiterado en un contexto de violencia intrafamiliar. El Ministerio Público señaló que los hechos se habrían iniciado cuando la menor tenía once años de edad y se habrían prolongado en el tiempo.

En consecuencia, se ordenó el internamiento del investigado en el establecimiento penitenciario de Cajamarca, computándose el plazo de prisión preventiva desde el 31 de enero hasta el 30 de octubre de 2026, mientras el Ministerio Público presenta nuevamente su acusación fiscal ante la siguiente instancia.