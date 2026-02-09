Brutal ataque en Los Olivos: policía dispara contra padre de familia por defender a una mujer

Un grave hecho de violencia se registró la madrugada de ayer en el distrito de Los Olivos, cuando un efectivo de la Policía Nacional del Perú disparó contra un comunicador social y padre de familia que intervino para defender a una mujer que era víctima de maltrato.

El violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en el jirón Río Blanco, en el distrito de Los Olivos. De acuerdo con las primeras investigaciones, el suboficial de segunda Benito Córdoba López discutía agresivamente con su pareja cuando José Campos Rojas, comunicador y vecino del lugar, salió de su domicilio para pedir que cesen los gritos y el presunto maltrato. Lejos de deponer su actitud, el agente policial realizó un disparo que impactó contra la víctima.

Como consecuencia del ataque, Campos Rojas fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde permanece en estado crítico tras sufrir graves lesiones en uno de sus pulmones. Tras el hecho, el suboficial implicado, quien presta servicio en la comisaría de San Cayetano, se dio a la fuga a bordo de una motocicleta.

Ante este suceso, el director de la Defensoría de la Policía, general Máximo Ramírez, informó que el efectivo será separado de la institución por la vía administrativa y afrontará un proceso penal. Asimismo, precisó que la Policía Nacional no brindará respaldo al agente y que se ha dispuesto su inmediata búsqueda y captura.

“Lo que corresponde es que sea apartado del servicio desde el punto de vista administrativo. En el ámbito judicial, tiene que ser arrestado y puesto a disposición de un penal”, declaró el general Ramírez.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para dar con el paradero del suboficial y esclarecer plenamente los hechos