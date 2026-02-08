Subastan cargos y amenazan tomar la SUNEDU: Tráfico de influencias golpea la Educación Peruana

En los últimos meses mucho se rumorea sobre el ingreso de los nuevos consejeros al Concejo Directivo de la Sunedu; teorías de conspiración, golpes de estado al superintendente en funciones y el anuncio del ingreso de docenas de funcionarios de la Universidad La Cantuta. Detrás de todo este plan esta una persona que ha cometido serios delitos que ya despertaron el interés del Ministerio Público.

Se autoproclama principista, defensora de la ética y la honestidad en la gestión pública, sin embargo, las evidencias que presentaremos a continuación demuestran que la docente Ada Gallegos Ruíz Conejo ha defraudado al estado peruano ya que además de ser asesora del SINEACE (organismo dedicado a la acreditación de las carreras de las universidades) se desempeñaba como directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP). Es decir, tenía el poder de influir en favor de la acreditación de algunas de las universidades que ella misma representa; y así lo hizo.

Desde el 19 de mayo de 2025 cuando a través de la resolución N° 053-2025-SINEACE, fue designada como asesora de la presidencia del COSUSINEACE, hasta el 16 de diciembre del 2025, que fue destituida; Ada Gallegos violó la ley y en ese sentido la secretaría técnica del Sineace y la OCI del Minedu ya tienen avanzados sus procesos disciplinario y sancionador, respectivamente.

¿Asesora o gestora de intereses?

Evidentemente la profesora Gallegos solo cumplió con lo segundo ya que según el memorándum del jefe de tecnología del Sineace N° 290-2025-SINEACE, durante su estadía en esa institución, la Gallegos, no remitió ni un solo memorándum, no existe un solo informe, ni reporte de actividades que demuestre que cumplió con el trabajo por el que percibió más de S/ 110 000.00 soles. Contrariamente están los registros y fotos de sus muchas visitas a diversos congresistas (Marticorena, Salhuana y Flores Ancachi) como directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú, en fechas en las que supuestamente debía estar trabajando en Sineace.

El delito de defraudación al Estado Peruano existe. Ada Gallegos al ingresar al Sineace firmó una declaración jurada señalando que no tenía prohibiciones ni incompatibilidades afirmando no encontrarse incursa en ninguno de los impedimentos de la ley N°. 31564, Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el Acceso y Salida de Personal del Servicio Público y de su reglamento aprobado por decreto supremo N° 082-2023-PCM. Sin embargo, acá se demuestra de manera irrefutable que defraudó al estado ya que era asesora en Sineace y directora ejecutiva de la ASUP al mismo tiempo.

Subasta de cargos

Según diversos miembros de la ASUP, existe incomodidad por la presencia de la Gallegos y sus interferencias en las universidades, tanto por tomar inconsultamente el nombre de todos los rectores en diversos medios de comunicación y por publicar comunicados apócrifos usando los logos universitarios, y, ahora por utilizar el nombre de Lida Asencios, rectora de La Cantuta, a quién ha convencido que será la próxima superintendente de la SUNEDU , cuando todos saben que dicha situación resulta inviable.

Así, se ha conocido que la profesora Gallegos está confeccionando listas de los supuestos nuevos funcionarios y repartiendo y subastando cargos en la SUNEDU, donde dice será secretaria general. Contrariamente a su alucinación personal, la Gallegos la tiene muy difícil ya que la Secretaría Técnica del SINEACE y la OCI del MINEDU impulsan de oficio los procedimientos administrativos que concluirán con su inhabilitación para ejercer en el sector público, por mantener intereses en conflicto y por falsa declaración en documento público, la Fiscalía también iniciará investigación por negociación incompatible y peculado de uso en relación a las correrías de esta ex funcionaria.