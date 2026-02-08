Palacio de las infidelidades: De las ‘geishas’ de Alberto Fujimori al caso de José Jerí pasando por el ‘bebito fiu fiu’

Tras escándalo por citas palaciegas con ‘amiguitas’ su desaprobación sube 20 puntos. Mal de muchos, consuelo de tontos: no es el primer presidente de la República pipiléctico.

SEGÚN EL ÚLTIMO ESTUDIO DE IMASEN, REALIZADO EN ENERO DE 2026, LA DESAPROBACIÓN A LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE JOSÉ JERÍ ALCANZÓ EL 70.4 POR CIENTO.

Por: Toto de la Torre Ugarte

A decir verdad, la compulsiva costumbre de José Jerí de rodearse de mujeres no es ajena a la de varios mandatarios del pasado. Vamos por partes y cucharadas. El «Chino» Alberto Fujimori, al igual que Jerí, tuvo sus propias «geishas»: periodistas que posaban orondas en la cama del exdictador cachaciento.

La leyenda urbana cuenta que Alan García se escapaba por las noches, bien camuflado, montando una moto. Lo que no es leyenda es la estrecha relación que mantuvo con la periodista que hoy venden como «la más influyente» del país. Mientras la prensa viajaba en avión comercial a las inauguraciones en provincias, ella llegaba con el mandatario en el helicóptero presidencial. No me lo contaron, yo lo vi en Carhuaquero, por ejemplo. Eso sin olvidar que, tras un desencuentro con Pilar Nores, el líder aprista al toque «sacó los pies del plato» y tuvo un hijo, Federico Danton, con la economista Roxanne Cheesman.

Alejandro Toledo tampoco fue un santo; todo lo contrario. A su consabida predilección por el alcohol y su noche perdida en el hotel Mélody -donde supuestamente fue secuestrado por chicas «malas»- se suma el affaire con Lady B´’, una ex policía que hoy se refugia en el cristianismo. Ya antes había negado a una hija fuera del matrimonio, hasta que la justicia lo agarró de las orejas para que firmara a Zaraí, una niña brillante que hoy es una respetada profesional.

ARTIMAÑAS. El ‘Lagarto’ Martín Vizcarra mantuvo vivo el círculo vicioso. Fue ampayado con Zully Pinchi en un hotel del Cusco, aunque él siempre se hizo el loco. El fenómeno de «Mi bebito fiu fiu» nació precisamente de esa infidelidad que no le hizo ninguna gracia a su esposa, Maribel Díaz.

¿Y qué decir de los demás? Sobre Pedro Castillo (casado con Lilia Paredes), nadie pone las manos al fuego por él, ni siquiera su otrora incondicional Betssy Chávez. En el caso de Ollanta Humala, el tema era inverso: el ‘Cosito’ estaba más pisado que el césped del Estadio Nacional por Nadine Heredia y no tenía plan de acción.

El dato sombrío es que el Legislativo no se queda atrás. Este Congreso, que se va con más pena que gloria, le fue ‘infiel’ al pueblo con una supuesta red de prostitución a la que echaron tierrita rápidamente, a pesar de que hubo una mujer muerta de por medio. Una de las chicas contratadas venía de OnlyFans.

De manera que José Jerí no ha inventado nada nuevo. El respeto a las instituciones, tanto en la forma como en el fondo, se perdió hace tiempo entre sábanas y escándalos. Ojalá las Elecciones Generales de abril marquen un punto de quiebre y permitan, de una vez por todas, refundar la moral política peruana. ¿O será mucho pedir?

