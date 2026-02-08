Melgar es uno de los líderes del Apertura tras vencer de visita a Sporting Cristal 2-1

Se hace fuerte. FBC Melgar de Arequipa venció de visitante a Sporting Cristal 2-1, resultado que le permite ser uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1, cumplidas dos fechas con puntaje ideal (6 puntos). Escenario del partido que abrió la jornada dominical fe el Estadio Alberto Gallardo.

Tras un primer tiempo sin goles, y donde el mayor dominio fue de los rimenses, las emociones llegaron en la etapa complementaria. Abrió la cuenta el delantero Bernardo Cuesta por la visita sobre los 53’, aprovechando un rebote corto del golero Enríquez y solo tuvo que empujarla a la red. Ahí nomás el local quedó con 10 por expulsión del argentino Juan González.

Pese a ello, los bajopontinos lograron el empate transitorio por acción del atacante brasileño Felipe Vizeu, quien entrando libre por el entro mandó el balón a la red, tras servicio de Santiago González.

Alos 76’ Matías Zegarra vio la roja y dejó a Melgar con 10 jugadores también, pero a los 97’ Cristian Bordacahar aprovechó un error en salida del rival, y tras pase de Bernardo Cuesta, saco un latigazo de derecha alto que batió a Diego Enríquez inflando el balón las redes celestes, dándole la victoria al equipo que dirige Juan Reynoso. Cristal solo tiene un punto y preocupa este inicio de temporada. El árbitro fue Bruno Pérez.