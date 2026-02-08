Manchester City logró gran triunfo ante Liverpool 2-1 y peleará título con Arsenal

Manchester City sigue en la pelea por la Premier League tras remontar ante el Liverpool, que se adelantó por medio de Dominik Szoboszlai, y consiguió e triunfo por 2-1 con goles de Bernardo Silva y en tiempo añadido gracias a un tanto de Erling Halaand de penal, además de una intervención decisiva de Gianluigi Donnaruma en el último minuto, tras remate del argentino Mac Allister. Fue por la fecha 25.

Los pupilos de Pep Guardiola, que se colocan a seis puntos del Arsenal, que es líder, se sobrepusieron a un golazo de falta del húngaro y, pudo voltearlo y se llevaron tres puntos de Anfield, que les mantienen en la lucha por el título.

El húngaro Szoboszlai a los 74’ transformó a la perfección una falta directa desde más allá de la frontal del área, batiendo a un Donnarumma que solo pudo hacer la estatua. Tras el gol, los de Pep Guardiola reaccionaron conscientes de que con esta derrota se les escapaba la Premier y no tardaron en empatar.

A los 84’, Bernardo Silva aprovechó una prolongación de Haaland para batir a Alisson y creer en la remontada, que se materializó en el tiempo añadido, cuando Haaland marcó desde el punto de penalti, tras una falta del golero brasileño Allison a

Rayan Ait-Nouri.

Ya en la jugada final, con Allison subiendo a rematar, Cherki marcó gol a portería vacía, pero el árbitro anuló el tanto por una falta de Haaland sobre Szoboszlai, que fue expulsado por cometer una falta previa cuando era el último defensor. City tiene 50 puntos y el líder Arsenal tiene 56. En el otro partido jugado ayer, Crystal Palace de visitante le ganó al Brighton 1-0.