Líderes escolares presentan agenda estudiantil 2025-2026 ante Unesco, Senaju y IRTP

✓ Documento recoge las voces, propuestas y consensos de miles de jóvenes de la capital

Estudiantes líderes de Lima Metropolitana presentaron oficialmente la Agenda Estudiantil 2025-2026 ante representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el Perú, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), en diversos espacios de promoción y participación estudiantil.

En ese marco, los representantes estudiantiles hicieron entrega oficial del documento a la representante de la Unesco en el Perú, Guiomar Alonso Cano; a la secretaria nacional de la juventud, Violeta Beas Otero, y a la jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez Santillana.

Durante los encuentros, las autoridades destacaron la importancia de generar espacios de escucha activa para la juventud y coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo iniciativas que promuevan la participación estudiantil y el trabajo articulado entre instituciones.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, indicó que, en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2026, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, continuará impulsando espacios de articulación con otras instituciones para fortalecer la participación estudiantil, a partir de la presentación y seguimiento de las acciones estratégicas planteadas en la agenda.

Agenda Estudiantil 2025-2026

La Agenda Estudiantil de Lima Metropolitana 2025-2026 es una herramienta de diálogo y articulación con autoridades, instituciones del Estado y la sociedad que recoge las voces, propuestas y consensos de miles de estudiantes de la capital.

Este proceso se inició en marzo de 2025 con la activación de líderes estudiantiles, a través de los Municipios Escolares, y culminó en diciembre del mismo año con la realización del IX Congreso Metropolitano de Estudiantes, que congregó a cerca de mil escolares.

Las propuestas que conforman la agenda recogen aportes de diversos espacios participativos, como mesas de trabajo, focus group, consultas virtuales, la Escuela Regional de Líderes Estudiantiles y los precongresos desarrollados en cada UGEL. En estos espacios se identificaron problemas comunes y se plantearon soluciones que reconocen la diversidad de contextos y los desafíos que enfrentan los estudiantes de Lima Metropolitana.