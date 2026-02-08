Las candidatas que calientan con sus curvas la campaña

Votos, curvas y suspiros se entremezclan cuando falta poco para acudir a las urnas

Crónica jugosa de algunas postulantes que quieren ponerle cuerpo al próximo Parlamento

Por: Ysmael Tasayco

Si las elecciones se definieran por belleza y curvas bien marcadas, ¡estas mujeres ya estarían sentadas en su curul! En esta edición dejamos de lado los debates aburridos que a nadie le importan y nos ponemos en ‘modo Jerí’, listos para el casting.

Prepárense para conocer a las atractivas candidatas al Congreso que hacen que la política sea, por fin, algo digno de admirar. Arrancamos con la espectacular Alissa Durand, la número 13 de Avanza País. Ya sabemos con qué número postula, pero lo que realmente quisiéramos es conseguir es su número de WhatsApp… ¡para profundizar en sus propuestas, claro!

El Congreso es el centro del debate acalorado de leyes pero también de otro tipo de emociones.

Y hablando de movimientos, quien además de bonita baila muy bien, es Rachel Coronado, quien conquista votos para ser diputada por La Libertad. Con solo verla menearse con el ritmo del tren, Rachel, quien va con el número dos, ya suma adhesiones de todos los liberteños mañosones.

Pero la temperatura sigue subiendo. Por Fuerza Popular tenemos a la guapísima ex Señora Perú Universo, Pierangeli Dodero, quien quiere ser diputada. Postula con el número 5 y nos tiene viendo naranja de la emoción. En el mismo partido, la agraciada Konnie Vidaurre (quien postula con el número 9 también para diputada) nos recuerda que el amor entra por el estómago. En sus redes cuenta que cocinar es su forma de decir «te quiero»… ¡Aquí ya estamos listos para que nos sirva lo que quiera!

CANTA Y ENCANTA. Los ciudadanos estamos preocupados por la seguridad, pero también por la salud, por eso no podemos dejar de mencionar a la doctora Thays Carrizales (número 16 de Unidad Nacional). Es la cirujana que nos tiene a todos con la presión alta. ¡Díganme si no dan ganas de enfermarse para que ella nos atienda!

Para cerrar con broche de oro, tenemos a Lisset Valenzuela, de Progresemos, quien canta y encanta. No necesitamos asistir a sus mítines para estar de acuerdo con toditas sus propuestas, ¡especialmente si llega a ser una ‘mamacita’… perdón, una Madre de la Patria!

En la lista no podíamos olvidar a las que quieren regresar al pleno, como nuestra «tesorito» Sigrid Bazán. Tan inteligente, tan sofisticada, tan izquierdista. Pero la derecha también tiene lo suyo, si no recuerde la mirada rompecorazones de Adriana Tudela. La joven lideresa de Avanza País postula con el número 1. En su spot de campaña nos impulsa a un «cambio a la fuerza», ¡con ella, nos dejamos cambiar lo que sea!

Ahí las tienen, señores. Después de este recuento, en la redacción no sabemos si votar por ellas o pedirles matrimonio. Por ahora lo dejamos ahí, volvemos a verlas y solo queda decir: ¡Qué viva la democracia y que vivan las candidatas!

60

Senadores y 130 diputados tendrá el Parlamento bicameral.

