Inter de Milán goleó a Sassuolo 5-0 y sigue firme en la punta de la Serie «A» del Calcio Italiano

Inter de Milán fortaleció su dominio en la Serie A del Calcio Italiano, con una goleada por 5-0 al Sassuolo de visitante en el Estadio Mapei, extendiendo su racha invicta a 12 partidos de liga y aumentando su ventaja en la cima a ocho puntos por encima del AC Milán.

Los nerazzurri abrieron el marcador a los 11’ por acción de Yann Bisseck , aumentó Marcus Thuram amplió la ventaja con un preciso centro de Dimarco a los 28’. WEn el complemento, el argentino Lautaro Martínez añadió el tercero a los 50’, luego.un cabezazo de Manuel Akanji tras otro pase de Dimarco a los 54’ puso el cuarto, y con un golazo de Luis Henrique a los 89’ completaron la goleada.

Otros Resultados: Bolonia 0 Parma 1; Lecce 2 Udinese 1. Principales Posiciones: Inter de Milán 58; AC Milán 50; Nápoles 49; Juventus 46; Roma 43; Como 41; Atalanta 36; Lazio 33; Udinese 32; Bolonia 30; Sassuplo 29.