Franco Velasco confirmó que Universitario presentará queja ante CONAR por arbitraje de Kevin Ortega

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, expresó su profundo malestar por el arbitraje de Kevin Ortega tras el polémico penal sancionado a favor de Cusco FC, una decisión que según indicó, terminó condicionando el desarrollo del partido.

Mediante un pronunciamiento oficial, Velazco señaló que lo ocurrido con Ortega y con Alejandro Villanueva, a cargo del VAR, “no resiste un análisis objetivo”, no solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, perjudicaron exclusivamente al conjunto crema.

Anunció que el club crema presentará una queja formal ante la CONAR, además de solicitar los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. En ese sentido, remarcó la necesidad de que dichos audios se hagan públicos como un ejercicio mínimo de transparencia, evitando que se mantengan bajo esquemas reservados como ocurrió en la temporada 2025.

Por último, el administrador de Universitario sostuvo que, si bien los puntos ya se perdieron, la intención del reclamo es dejar constancia de lo sucedido y evitar que este tipo de arbitrajes vuelvan a condicionar la competencia. Asimismo, hizo un llamado directo al presidente de la CONAR, Juan Sulca, para que adopte medidas inmediatas que garanticen imparcialidad, consistencia y decisiones arbitrales libres de presiones externas.