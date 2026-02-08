Estado asfixia con alevosía a su propia empresa Petroperú

La situación actual de iliquidez que afecta a PETROPERU es consecuencia de malas decisiones políticas tomadas en línea con la ola privatizadora neoliberal ejecutadas por directivos infiltrados y ligados a intereses del sector privado y no a una inviabilidad estructural; con una narrativa anti técnica y concertada, sin analizar alternativas serias de fortalecimiento y corrección de errores han tomado decisiones como emitir el D.U. 10-2025 para acogotarla, provocar su quiebra y rematarlo. Para el entendimiento de esta situación anómala y corrupta publicamos el 31/01/2025 un informe titulado sicariato económico contra Petroperu donde solo hablamos de un ítem de la deuda que tiene el estado ante Petroperu, demostrando que la institución SUNAT también funciona como un brazo operativo de los intereses de las mafias, haciendo uso de su discrecionalidad, selectiva? Aquí encontramos una política malsana donde el propio estado peruano asfixia a su propia empresa.

LA DEUDA CON PETROPERÚ

La deuda total que tiene el estado peruano con Petroperú asciende a más de S/. 6,845’ millones de soles, motivo por el cual carece de liquidez y por ende de capital de trabajo. La deuda corresponde a varios conceptos siendo la mayor concentración las obligaciones tributarias. La más importante es la del IGV no recuperado por parte de Petroperú (Crédito Fiscal) representando el 45% del total de la deuda, monto que asumió la empresa petrolera. Asimismo, la segunda deuda importante es la recuperación anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara representando el 31% del total de la deuda, esta deuda está ligada a proyectos de inversión de gran escala a fin de garantizar mayor liquidez en la etapa pre operativa de la refinería. Otra parte significativa de la deuda corresponde a responsabilidades sociales, ambientales, entre otros; destacando transferencias realizadas al fondo de pensiones de la ONP y remediaciones a los cortes del Oleoducto Nor peruano cuyos montos son de S/ 450 y S/ 408 millones de soles montos que asumió Petroperú pero que debieron de ser financiados por el estado peruano.

Tabla: Montos de deuda que mantiene el Estado con Petroperú

Concepto de deuda Monto (Millones de soles) Crédito Fiscal de la Amazonía S/ 3,112’ Recuperación Anticipada del IGV del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara1/ S/ 2,105’ Transferencia al fondo de pensiones ONP por Ley 20530 S/ 450’ Remediaciones a los cortes del Oleoducto Nor Peruano S/ 408’ Preservación del Oleoducto Nor Peruano S/ 420’ Por remediaciones a unidades privatizadas S/ 200’ Por fondo de compensación del año 2025 S/ 135’ Por abandono técnico de pozos S/ 15’ Deuda Total S/ 6,845’

Fuente: Petroperú. Elaboración Propia

Evidenciamos que SUNAT adeuda el 76% ( S/. 5,217’ millones) del total de la deuda ( S/. 6,845’ millones) que resiente la estructura económica financiera de Petroperú y evita de esta forma su continuidad operativa, afeando su gestión ante la opinión pública, con otros fines, obligándolo a tomar deuda incrementando los gastos financieros. Habiendo soluciones reales para la continuidad empresarial de Petroperú, pero estas mentes enfermas y corruptas ni siquiera lo consideran y lo que es peor presentan como solución de esta supuesta crisis que Petroperú pase a manos de inversionistas del sector privado empresarial que solo campeona (es eficiente) en evasión de impuestos porque roban el 15% del PBI y por ende son los principales responsable de la crisis económica (falta de presupuesto) que agobia a nuestro país donde nuestros ciudadanos mal informados o desinformados desconocen este hecho económico que nos mantiene hundidos en la pobreza.

El actual gobierno de dictadura de corrupción ha colocado estratégicamente funcionarios avezados y cínicos en PROINVERSION, MEF y MINEM para la consumación de este fraude y para ello trabajan 24/7, como siempre pasa lo peor, han incluido una entidad ineficiente y corrupta como PROINVERSION en un caso de reorganización patrimonial para asegurar el descuartizamiento de Petroperú.

La gente está harta hartos de que nos digan que la economía «va genial» que estamos creciendo y ya viene el chorreo, mientras mas del 30% del país es pobre. Lean las declaraciones cínicas de la ministra Miralles y de Jeri, mientras los empresarios de la CONFIEP aplauden.

La Calificadora de riesgo MOODY’S RATING en su informe de fecha 28/01/2026 cuestiona la actuación del estado peruano indicando riesgos de gobernanza agravados por la emisión del DU N° 010-2025 porque causa transferencia de activos, insuficiencia de liquidez y restricciones al refinanciamiento.

Creemos que ante el incumplimiento de normas tributarias y procedimientos establecidos en el código tributario para devolución de impuestos, la SUNAT debe una explicación al país por su actuación dual, ya que SUNAT devuelve los impuestos a las empresas privadas del sector extractivo en forma célere para reponer la liquides y a toda máquina; pero no actúa con el mismo criterio ni rapidez con nuestra empresa PETROPERU.