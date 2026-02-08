Detienen a 24 con armas y granadas

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Santa Anita, ejecutó un operativo policial de alto impacto contra la criminalidad organizada, logrando detener a 24 personas, presuntos integrantes de la banda criminal “Los Insoportables de Santa Anita”, entre ellos ciudadanos nacionales, extranjeros y menores de edad.

La intervención se realizó en una casona de la calle Cieneguilla en La Molina. Los intervenidos estarían inmersos en los delitos de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego, municiones y material explosivo (granadas y dinamita), tráfico ilícito de drogas y participación en banda criminal, en agravio del Estado Peruano.

Durante la intervención se logró la incautación de una pistola, dos granadas, municiones, sustancias ilícitas, 26 teléfonos celulares y otros elementos de interés criminal, los cuales serán materia de investigación para determinar responsabilidades penales.

Vivían en medio de lujos, con grandes jardines y piscina, pero en realidad era el cuartel de una banda criminal que asaltaba, extorsionaba y asesinaba por dinero.