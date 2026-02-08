Cusco se consolida como potencia turística mundial: saqsaywaman y Andahuaylillas recibem la jerarquía 4

En un hecho histórico para el turismo regional y nacional, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), junto al Gobierno Regional Cusco y autoridades locales, otorgó el reconocimiento de Jerarquía 4, la máxima distinción turística del país, al Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas y al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, en ceremonias oficiales desarrolladas este viernes 6 de febrero.

La Jerarquía 4 es el más alto reconocimiento que el MINCETUR otorga a un recurso turístico del país y se concede tras un riguroso proceso de evaluación técnica que analiza su autenticidad, estado de conservación, flujo de visitantes, facilidades turísticas, representatividad territorial y valor simbólico, con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo turístico sostenible que promueva la conservación del patrimonio y genere desarrollo económico y social en su entorno. Este reconocimiento permite priorizar la planificación turística, su promoción estratégica a través de PROMPERÚ y la ejecución de proyectos de inversión para su puesta en valor y mejora de la experiencia del visitante.

Durante muchos años, en la región Cusco solo Machupicchu ostentaba esta máxima jerarquía; sin embargo, gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Regional Cusco, a través de GERCETUR, autoridades locales y el MINCETUR, este reconocimiento se amplió progresivamente al Pueblo de Ollantaytambo y al Centro Histórico del Cusco, sumándose ahora Andahuaylillas y Saqsaywaman. Con ello, la región alcanza cinco recursos turísticos con Jerarquía 4, colocándose al nivel de íconos mundiales como las Líneas de Nasca y el Río Amazonas.

El Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, conocido como la “Capilla Sixtina de América”, es una de las máximas expresiones del barroco andino en América Latina, cuyo interior ricamente decorado con murales, lienzos, retablos y artesonados testimonia el mestizaje cultural entre el arte europeo y el mundo andino. Alberga además los órganos más antiguos de Latinoamérica, donde se interpretó por primera vez el Hanaq Pachap Kusikuynin, y forma parte del Circuito Barroco Andino, con alto potencial para el turismo cultural, religioso y vivencial en el corredor Cusco–Puno.

Por su parte, Saqsaywaman representa la cúspide de la arquitectura e ingeniería inca, con sus colosales muros megalíticos ensamblados sin mortero, su diseño simbólico en forma de puma y su rol como centro ceremonial, político y militar del Tahuantinsuyo. Es además el escenario principal del Inti Raymi y comprende 96 sitios arqueológicos que lo convierten en una plataforma clave para fortalecer el turismo cultural y sostenible, dinamizando la economía local a través del empleo, el comercio y los servicios turísticos.

Este reconocimiento llega en un contexto de franca recuperación del turismo, con más de 3,4 millones de turistas internacionales registrados en 2025 y cifras de visitantes que en el caso de Saqsaywaman superan incluso los niveles prepandemia, evidenciando el enorme potencial que tendrá su promoción priorizada bajo la Jerarquía 4. Andahuaylillas y Saqsaywaman se integran así al grupo de los recursos turísticos más importantes del Perú y del mundo, fortaleciendo la identidad cultural, impulsando el desarrollo económico regional y consolidando al Cusco como el principal destino turístico del país.