Cajamarca: dictan 7 meses de prisión contra teniente del Ejército investigado por presuntos delitos contra la libertad sexual

El Poder Judicial de Cajamarca dictó siete meses de prisión preventiva contra el teniente del Ejército Peruano, Leoncio Alfonso García Paredes, acusado presuntamente de realizar tocamientos indebidos a una menor de edad.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca encontró graves y fundados elementos de convicción que vincula al procesado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, previsto en el artículo 176 del Código Penal, en concordancia con el artículo 46-A, referido a la circunstancia agravante por la condición del sujeto activo, en agravio de E.M.D.Q., E.A.M.P. y H.J.V.V.

Durante la audiencia de prisión preventiva, la magistrada a cargo del caso consideró que el daño ocasionado reviste especial gravedad, no solo por las presuntas afectaciones a las víctimas, sino también por el impacto generado en la sociedad, debido a la condición del imputado como miembro de las Fuerzas Armadas del Perú, lo que compromete la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

Asimismo, se valoró la gravedad de la pena, que podría alcanzar hasta 27 años de pena privativa de libertad, así como el peligro de obstaculización de la investigación, teniendo en cuenta la jerarquía militar del investigado y el contexto en el que se habrían producido los hechos.

En ese sentido, la jueza señaló que “la medida cautelar resulta necesaria, al tratarse de conductas altamente graves y reprochables en nuestra sociedad”, precisando que la prisión preventiva es proporcional y necesaria para garantizar la búsqueda de la verdad y el adecuado desarrollo del proceso penal.

Por tales consideraciones, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público y dispuso el inmediato internamiento de Leoncio Alfonso García Paredes por el plazo de siete meses.