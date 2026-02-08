Bayern Múnich apabulló a Hoffenheim 5-1 y es único líder de la Bundesliga Alemana

Bayern Múnich no tuvo piedad y goleó por 5-1 a Hoffenheim partido por la 21 fecha de la Bundesliga Alemana, reafirmando su poder ofensivo y su condición de principal candidato al título. El delantero inglés Harry Kane fue una de las figuras al convertir dos goles desde el punto penal, a los 20’ y 45’, mostrando nuevamente su jerarquía en momentos clave del partido.

Por su parte, el colombiano Luis Díaz firmó una actuación estelar con un triplete, anotando a los 47’ y luego a los 62’ y 89’, sellando una goleada contundente ante un rival que poco pudo hacer para frenar el vendaval bávaro. El descuento fue de Kramaric a los 35’.

Con este resultado, Bayern Múnich alcanzó las 54 unidades y se mantiene como único líder del campeonato, dejando atrás el empate de la jornada anterior frente a Hamburgo. En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Vincent Kompany recibirá a RB Leipzig en un duelo clave por la punta.