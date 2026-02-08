Artista peruana se abre campo en industria norteamericana

Llegar a Nueva York, Estados Unidos a probar fortuna es el deseo que muchos sueñan, pero son pocos los que lo cumplen.

El caso de Adriana Bolaños es diferente. Ella lo tuvo muy claro desde el primer momento que pisó sueño norteamericano. A sus escasos 19 años ya tenía una visión de lo que quería.

El primer paso fue ingresar al Fashion Institute of Technology, para estudiar fotografía editorial, producción de video, estilismo de moda y dirección creativa, entre otros.

Le puso todo su interés, entrega, dedicación, sacrificio y amor a lo que estaba siguiendo, hasta que terminó la carrera.

Adriana Bolaños en muy corto tiempo se ha convertido en una artista multidisciplinaria Se especializa en fotografía editorial, producción de video, estilismo de moda y dirección creativa. Se graduó en la carrera de Publicidad y Marketing, con especialización en Cine y Medios Visuales.

A pesar de sus cortos años, Adriana Bolaños se ha convertido en una de las más buscadas y requeridas por el mundo empresarial neoyorquino.

Experiencia adquirida

Durante su etapa universitaria, Adriana asumió el rol de Directora Creativa de la revista de moda del FIT “Blush Magazine«, una posición que marcó un punto clave en su desarrollo profesional. Como estudiante internacional, este liderazgo representó un logro significativo y el inicio de su camino dentro de la industria creativa.

A lo largo de su formación y después de graduarse, se consolidó en las áreas de fotografía, video y estilismo, colaborando con marcas y proyectos reconocidos como Milk Makeup, TIDAL Music, Christian Siriano, Oscar de la Renta, Loop Magazine y el Festival de Cine de Sundance.

Empresaria de éxito

Actualmente, Adriana es fundadora, editora ejecutiva y directora visual de 2late Magazine, una revista de moda y cultura creada junto a su compañera universitaria Maya Dávila. El proyecto nació a partir de su experiencia compartida en la revista universitaria y del deseo de crear un espacio propio tras graduarse. 2late es una revista fundada y liderada por mujeres dentro del mundo de las artes, enfocada en amplificar la voz de artistas emergentes y generar comunidad creativa. Además de su formato editorial, funciona como un estudio creativo y productora que colabora con distintas marcas.

El año pasado, 2late Magazine lanzó su primera edición física titulada “Origins”, y actualmente se encuentra en plena producción de su segunda edición impresa, programada para 2026.

Con mucha visión

Entre sus proyectos futuros, Adriana trabaja en un libro fotográfico que documenta e investiga la experiencia de jóvenes artistas peruanos emergentes en Nueva York, explorando cómo se construye comunidad, identidad y motivación creativa lejos de casa.

Su objetivo a largo plazo es seguir aprendiendo de artistas y compañías internacionales para representar al Perú y trasladar esas nuevas perspectivas al panorama artístico y de moda peruano. Tras cuatro años viviendo en Nueva York, su trabajo reflexiona sobre la comunidad, la pertenencia y los espacios de aceptación, con el deseo de inspirar a otros peruanos a perseguir carreras en el arte y la moda.