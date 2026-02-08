Alianza Lima ganó con lo justo a Comerciantes Unidos 2-1 y es uno de los líderes del Apertura

Alianza Lima pudo sacar en el final el partido el triunfo ante Comerciantes Unidos por 2-1, gracias al penal convertido por Paolo Guerrero, con el cual sumó seis puntos y es uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1, al lado de UTC de Cajamarca y FBC Melgar de Arequipa. Pablo Guede mandó el equipo titular y le costó superar a un férreo rival, que vendió cara la derrota.

Eb el primer tiempo, Alianza Lima salió intenso y buscó arrarasar al rival con avances, pero sin la efectividad esperada. Recién a los 42′ llegó el tanto inaugural, gracias a un buen centro del ecuatoriano Eryk Castillo al área rival, encontrando a Renzo Garcés proyectado aplicando un buen caebzazo mandando el balon a la red, dejando sin opción al arquero Córdova.

En el inicio del complemento (47′), llegó el empate de Comercaintes Unidos, luego de un servicio largo de Alcedo, que encontró al recién ingresado ecuatoriano Walter Ayoví, que le ganó el vivo al uruguayo Antoni, y tras acomodarse para rematar de derecha y batió al arquero Alejandro Duarte, enmudeciendo a Matute. Tras ello, el autor del gol salió lesionado.

Alianza Lima sintió el golpe y fue en busca de romper la igualdad, pro le falatba tramquilidad para embocarla. Cuando se jugaban los 87′ un cabezazo de Gaspar Gentile es interceptado con el brazo por el lateral boliviano Lino, sanconando penal el árbitro Michael Espinoza tras revisar en el VAR. Paolo Guerrero con remate al lado opuesto donde se lanzó Acosta, anotó el gol del triunfo íntimo.