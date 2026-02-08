Alcalde con las horas contadas en Santa Anita

Con todos los sustentos probatorios más antecedentes, consecuentes y recientes actos fuera de la ley, el JNE dará hoy lunes 9 de febrero, el dictamen final al pedido de vacancia para el alcalde de Santa Anita Olimpio Alegría.

Como se dabe, dicho burgomaestre, con argucias y amañamiento burocráticos, ha venido dilatando él caso bajo una paciencia sospechosa dél JNE con los últimos actos demás bochornosos como encontrar cantidad de paneles publicitarios que se hacían en las instalaciones del municipio promoviendo la candidatura de César Acuña y su sobrino David Alegria.

quien estaría usando la logística del municipio para promover su candidatura, la presión por coima a la choza náutica quienes con vouchers en mano sustentan su denuncia, la contaminación visual promoviendo él colegio de propiedad dél alcalde igual modo las pintas y paneles indiscriminados por todo el distrito.

Otra grave acusación que pesa sobre el burgomaestre, es el probado conflicto de intereses, al contratar con una empresa recién creada por una profesora que trabaja en el colegio del cuál es representante legal.

Fue el vecino Limber Bustamante y el doctor Omar Cruz quienes sustentaron el pedido de vacancia esperan imparcialidad, transparencia y celeridad de parte del JNE.