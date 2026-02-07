SUNAFIL REALIZÓ OPERATIVO CONTRA EL TRABAJO FORZOSO EN SECTORES COMERCIO Y SERVICIOS EN SAN JUAN DE LURIGANCHO



La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) realizó un operativo contra el trabajo forzoso en los sectores comercio y servicios, en la zona Metro La Hacienda, distrito de San Juan de Lurigancho. La intervención estuvo dirigida a personas naturales y empresas, y permitió verificar la situación laboral del personal en planilla y la existencia de posibles indicios de trabajo forzoso.

Al respecto, el intendente de Lima Metropolitana de la Sunafil, Leopoldo Agustín Vásquez, informó que la intervención comprendió cerca de 20 establecimientos comerciales.

“Hemos intervenido establecimientos como bares, hospedajes y restaurantes, donde se detectó la presencia de 15 trabajadores en presunta situación de informalidad, respecto de los cuales se requirió a los empleadores regularizar su contratación conforme a la normativa vigente”, señaló.

Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho clausuró seis locales (tres hoteles y tres bares) por incumplimientos de licencias y medidas de seguridad, mientras que la Policía Nacional del Perú detuvo a una persona requisitoriada por tentativa de homicidio.

El operativo estuvo a cargo de 10 servidores del sistema inspectivo de la Sunafil y contó con el apoyo de 80 efectivos policiales, 12 fiscales provinciales y 50 trabajadores municipales, entre fiscalizadores, serenazgo, transporte y personal de sanidad.

La Sunafil reafirma su compromiso de prevenir mediante operativos articulados y acciones de sensibilización dirigidas a empleadores y trabajadores, orientadas a promover el cumplimiento de la normativa sociolaboral vigente.