Servicio de Administración Tributaria de Lima realiza campaña para orientar a contribuyentes “Infoplaya»

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), puso en marcha la campaña “Infoplaya”, iniciativa orientada a informar a los ciudadanos sobre sus obligaciones vinculadas al impuesto vehicular y papeletas de tránsito.

La campaña se desarrollará en diversos balnearios de la capital, desde Ancón hasta Pucusana. Este sábado 7 de febrero se inició en la playa Agua Dulce, donde personal del SAT verificó, mediante un sistema de consulta en línea, si los vehículos registraban deudas, utilizando únicamente el número de placa de la unidad.

El subgerente de Orientación y Registro del SAT, Wilfredo Calderón, explicó que la intervención tiene carácter preventivo e informativo. “Nuestros colaboradores realizan la consulta en el momento y, de ser el caso, entregan un reporte impreso con el estado de cuenta del vehículo. El objetivo es que el contribuyente tome conocimiento oportuno de su situación y pueda regularizarla”, precisó.

Asimismo, el funcionario indicó que la entidad ha dispuesto facilidades para el pago a través de canales digitales y presenciales. Los contribuyentes pueden realizar sus pagos mediante la página web institucional, billeteras electrónicas como Yape, aplicaciones bancarias autorizadas y entidades financieras afiliadas.

El SAT recordó que el 27 de febrero vence el plazo para el pago de la primera cuota del impuesto vehicular 2026. Actualmente, 173 075 contribuyentes en Lima están afectos a este tributo, el cual es obligatorio para propietarios de autos, camionetas, station wagons, buses y camiones con domicilio fiscal en la provincia de Lima. El impuesto se paga durante tres años consecutivos, contados a partir del año siguiente de la primera inscripción del vehículo en la Sunarp.

Con esta campaña, la Municipalidad de Lima busca facilitar el cumplimiento tributario y promover una cultura de responsabilidad entre los contribuyentes.