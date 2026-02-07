Sector educación implementará aplicativo «Alerta Minedu» para reforzar la seguridad de los estudiantes

El jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, Luis Herrera Romero, afirmó que la Policía, las autoridades locales y el Ejecutivo trabajarán de manera unida para asegurar las mejores medidas de seguridad con miras al Buen Inicio del Año Escolar 2026.

En ese sentido, subrayó que la seguridad es uno de los ejes centrales de la política del Gobierno, ya que sin ella no es posible construir una sociedad tranquila. Estas declaraciones las brindó durante su participación en el operativo de control territorial realizado por el Ministerio del Interior en el distrito de Magdalena.

Desde la comisaría del sector, el funcionario subrayó que la prevención y la protección de los estudiantes constituyen un pilar fundamental para el Ministerio de Educación y una prioridad en la gestión del ministro Jorge Figueroa Guzmán. En ese marco, anunció la implementación del aplicativo Alerta Minedu, una herramienta que permitirá a los directores de las instituciones educativas reportar situaciones de riesgo y activar respuestas oportunas en coordinación con las autoridades competentes.

Herrera enfatizó que la lucha contra la inseguridad exige un trabajo conjunto, especialmente con el Ministerio del Interior, y sostuvo que el Ejecutivo ha priorizado la protección de niños y jóvenes para garantizar que aprendan en entornos seguros.

Asimismo, señaló que la formación de buenos ciudadanos y la seguridad avanzan de la mano, por lo que resulta indispensable brindar tranquilidad a las familias.

El jefe de Gabinete explicó que, en las zonas de frontera, se fortalecerán estrategias basadas en el uso de tecnologías, el involucramiento de los padres de familia y la organización de redes de apoyo vecinal en coordinación con la Policía Nacional del Perú. También informó que se viene impulsando un convenio con el Ministerio de Defensa para reforzar estas acciones.

La participación del Ministerio de Educación se dio en el marco del Operativo de Control Territorial, que contempló el despliegue de 283 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 20 integrantes de las Fuerzas Armadas para realizar patrullajes e intervenciones en puntos priorizados del distrito.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de 66 personas, de las cuales 22 contaban con requisitorias vigentes. Además, se incautaron tres armas de fuego, más de 3800 envoltorios de pasta básica de cocaína y 569 gramos de marihuana.

El operativo permitió también la desarticulación de 10 bandas criminales, la recuperación de ocho vehículos y un importante golpe contra el crimen organizado, al desbaratar a la banda conocida como La Red de la Abuela, en Villa El Salvador.

Las coordinaciones se realizaron previamente en el Complejo Deportivo Aldo Chamochumbi, con la participación del alcalde de Magdalena, Francis Allison; el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas Andonaire, a cargo del operativo; el director de la Dirección de Control de Drogas y Cultivos Ilegales del Ministerio del Interior, Carlos Guillén Enríquez; el jefe de la División Policial Este, coronel PNP José Rivas Suclupe; y representantes de la División de Orden Público y Seguridad (DIPOVUS).

Con estas acciones, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con los distintos sectores del Estado para proteger a los estudiantes y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del año escolar.