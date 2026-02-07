Perú cayó ante Alemania 4-0 y quedó eliminado de los Qualifiers de la Copa Davis

No se pudo. Perú quedó eliminado en los Qualifiers de la Copa Davis al caer con Alemania 4-0. El choque de doble decisivo, tuvo un revés para la dupla nacional de Ignacio Buse (98 ATP) y Arklon Huertas del Pino (254 ATP) que cayeron por dos sets a uno frente al binomio alemán de Tim Pütz y Kevin Krawietz, (números 12 del mundo), en Düsseldorf, con parciales de 6-0, 2-6 y 6-4.

Con la llave ya definida a favor de Alemania, el equipo peruano perdió el cuarto partido frente a los alemanes tras la derrota por 2-1 de Gonzalo Bueno ante Justin Engel.

El tenista alemán, ubicado en el puesto 189 del ranking ATP, necesitó una hora y 37 minutos de juego para imponerse al peruano con parciales de 6-3, 7-6 y 10-6.

Con esta victoria, el conjunto germano, aseguró su clasificación y avanzó a los cuartos de final de los Qualifiers, donde se medirá con el ganador de la serie entre Dinamarca y Croacia. Mientras que Perú -que en el 2025 eliminó a Líbano y Portugal- desciende al Grupo Mundial I, donde aguardará el sorteo para conocer a su próximo rival, eliminatoria que se disputará en el mes de septiembre.