“Nacional Deportes”: cuatro años en todas las canchas

El programa del IRTP se transmite por Radio Nacional, también puede verse por YouTube y canal 7.2 de la Televisión Digital Terrestre.

El programa “Nacional Deportes” cumplió cuatro años de transmisión ininterrumpida a través de las ondas de Radio Nacional, consolidándose como un espacio dedicado a todas las disciplinas deportivas, con un estilo ágil, entretenido, y sobre todo, con información de calidad.

Gracias a la multiplataforma del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el público puede sintonizar este espacio mediante las más de 70 repetidoras en todo el país, así como por el canal de YouTube y la señal 7.2 de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Sus conductores, Jaime Valderrama, Giancarlo Granda y Nair Aliaga, resaltaron la importancia de llevar información deportiva de calidad a nivel nacional, porque esto contribuye al bienestar de la ciudadanía. “Nacional Deportes” informa y analiza los acontecimientos relacionados con el fútbol y diversas disciplinas como atletismo, automovilismo, tenis y vóleibol, entre otras.

“Hoy el público nos puede escuchar y ver a través de las diversas plataformas del IRTP. Existen nuevas formas de llegar a la audiencia y estamos muy agradecidos por el respaldo recibido durante estos cuatro años”, dijo Jaime Valderrama, quien adelantó que se están preparando para informar las incidencias y detalles de la participación del Perú frente a Alemania en la Copa Davis.

Por su parte, Giancarlo Granda recordó que su vínculo con la radio es de larga data, desde que era niño, y resaltó el valor del medio como herramienta de comunicación. “La radio tiene una forma única de conectar con la audiencia. Se disfruta mucho y me siento muy contento de haber alcanzado estos cuatro años con el programa”, destacó.

En tanto, Nair Aliaga, recientemente integrada al equipo, resaltó el alcance nacional del programa y su adaptación a nuevos formatos digitales. “Radio Nacional llega a todo el Perú mediante sus repetidoras y también a través de sus canales digitales. Esto nos permite conectar con un público más joven y estar presentes en todas las plataformas”, añadió.

Nacional Deportes se transmite de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., a través de la multiplataforma del IRTP.