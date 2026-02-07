¡ Los Rabanes llegan con “La Rompecorazones”

La banda panameña ganadora del Latin Grammy Los Rabanes presenta su nuevo sencillo “La Rompecorazones”, una fusión explosiva de dancehall, soca y latin pop que ya está en los primeros lugares de Centroamérica.

“La Rompecorazones” es una canción vibrante, sensual y contagiosa que celebra la fuerza femenina a través de una historia de amor, traición y empoderamiento. Con un ritmo irresistible y un estribillo que invita a corear, el tema combina energía, pasión y el característico sello musical de Los Rabanes.

El video oficial fue grabado durante la participación del grupo en Rock al Parque (Bogotá, Colombia), uno de los festivales de rock más grandes de Latinoamérica. El clip narra la historia de una fanática de la banda que vive una experiencia única durante el evento, mezclando emoción, música y energía en vivo.

“La Rompecorazones” forma parte del próximo álbum de Los Rabanes, titulado “Maskara”, que incluirá siete temas con fusiones que van del latin pop al reggae, el reggaetón y la cumbia.

Entre los sencillos ya publicados sobresalen colaboraciones con íconos internacionales del reggaetón como Jowell (Jowell & Randy) y Lennox (Zion & Lennox).

Fuerza digital y alcance global

Los Rabanes mantienen una fuerte presencia en plataformas digitales:

Spotify: más de 450 mil oyentes mensuales y 2 millones de streams en la primera semana.

TikTok: el hashtag #Rabanes acumula más de 3.4 millones de visualizaciones.

Instagram: más de 172 mil seguidores, con un crecimiento de +3.5K tras el éxito del sencillo #Hashtag.

YouTube: más de 1.2 millones de visualizaciones mensuales y +50k de suscriptores.

Facebook: +8 mil nuevos seguidores, alcanzando a más de 1.5 millones de usuarios de forma orgánica.