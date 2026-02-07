“Inmersive Dreams” : El arte y la música cobran vida

Llega a nuestro país, la experiencia inmersiva más impactante nunca antes vivida, en la que el espectador pasa a ser el protagonista de un viaje multisensorial en un espacio donde el arte y la música cobran vida.

Genios del arte by “Inmersive Dreams”, es el espectáculo inmersivo que se realizará desde el 15 de abril en el Jockey Plaza y que reúne a los más importantes genios de la historia como Monet, Da Vinci, Vang Gogh, Klimt, Pop Art y Hokusai ,quienes transforman un gigantesco espacio donde el arte llega a despertar emociones y todos los sentidos del espectador envolviéndolo en proyecciones en 360° grados.

La experiencia inolvidable con estos genios del arte se podrá vivir en horarios estructurados para todas las generaciones de Lunes a Viernes a partir de las 12pm, y Sábados y Domingos a partir de las 11am, bajo la producción de Art Seven.

Los boletos salen en pre-venta este 7 y 8 de febrero a las 10:00am en la plataforma y módulos físicos de Teleticket y podrán ser adquiridos con un 20% de descuento con tarjetas del Banco Falabella.Los precios van desde s/.49 nuevos soles.