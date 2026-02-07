Hackathon CIP Lima impulsará soluciones para convertir a Chancay en Hub Ecotecnológico con IA de Sudamérica



El Colegio de Ingenieros del Perú – Lima presenta a 13 equipos que desarrollan plataforma clave para atraer inversión y ordenar futura ZEEP de Chancay

A pocos días de la reglamentación de la Ley N.° 32449, que crea el régimen especial para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) impulsa el “Hackathon CIP Lima – Smart Chancay”, una iniciativa orientada a convertir a Chancay en el hub ecotecnológico con inteligencia artificial de alcance sudamericano.

El anuncio fue realizado por el decano del CIP Lima, Edwin Chávarri Carahuatay, quien señaló que el evento tiene como objetivo desarrollar una plataforma tecnológica basada en IA que articule la oferta y la demanda de servicios, inversiones y oportunidades en la futura Zona Económica Especial Privada (ZEEP) de Chancay.

En ese marco, informó que el próximo miércoles presentarán oficialmente a los 13 equipos clasificados que se avocarán a la generación de la herramienta que facilitará la vinculación entre empresas nacionales y extranjeras, proveedores especializados e inversionistas interesados en instalarse en la ZEEP, el cual ofrecerá beneficios tributarios y aduaneros bajo la Ley N.° 32449.

“El Hackathon CIP Lima marca un hito para el Consejo Departamental de Lima, al ser el primer evento de esta naturaleza en sus 38 años de historia. Desde el Colegio de Ingenieros del Perú queremos aportar con conocimiento, innovación y tecnología para que ese desarrollo sea ordenado, sostenible y genere oportunidades reales para el país”, destacó el decano.

El reto del hackathon es convertir a Chancay en un hub ecotecnológico con inteligencia artificial. Para ello, se ha planteado tres ejes estratégicos: comercio inclusivo y digital, con soluciones de trazabilidad, marketplaces para MIPYME y tableros de oportunidades de exportación; logística y conectividad inteligente, mediante el uso de IA para optimizar rutas, costos y tiempos de entrega multimodal; y competitividad, empleo sostenible y medioambiente, con modelos predictivos de empleo y cadenas de valor regionales.

Según explicó Luz Castañeda, presidenta del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería (IEPI), y parte del equipo organizador, el objetivo es convocar a los ingenieros colegiados expertos para proponer una solución ecotecnológica o un modelo de negocio que permita al CIP Lima actuar como articulador técnico clave de la ZEEP de Chancay.

Por su parte, Ronnie Guerra, presidente de la Comisión del Hackathon, precisó que, tras su presentación, los equipos ingresarán a una fase de inmersión y capacitación, que incluye aspectos normativos, técnicos y estratégicos, seguida del desarrollo de un producto mínimo viable (MVP) con el acompañamiento de aliados especializados.

El equipo ganador, que se conocerá en mayo y será reconocido durante la Semana de la Ingeniería Nacional 2026, que se realizará en junio, recibirá un premio de S/ 25,000 y su propuesta será escalada por el CIP – Lima para convertirla en una herramienta digital de uso público que facilite el análisis de datos y la interacción entre ciudadanos, expertos y potenciales inversionistas en Chancay.

Los equipos clasificados son: AtlasCode, ChancAI, Chancay-Nova, ChancayÑam Team, Chancay Valley Team, Connect IA Chancay, CODEUNI, ElectroByte, Innovatech, Linked Horizon, Team Nova, The Chanzeers y Vigía Chancay.

Con esta iniciativa, el Colegio de Ingenieros del Perú – Lima reafirma su rol como actor técnico estratégico en uno de los proyectos de desarrollo más importantes del país y apuesta por convertir a Chancay en un hub ecotecnológico de alcance continental.